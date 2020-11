Glimt skal ha fått brev fra Real Madrid etter gullbragden: - Har fått bekreftet at det er ekte

Bodø/Glimt-suksessen går ikke upåaktet hen i fotballverdenen.

Søndag kveld sikret bodøværingene seriegull, for første gang i klubbens historie, da de vant 2-1 over Strømsgodset på Marienlyst.

Flere utenlandske medier har viet eventyrhistorien oppmerksomhet de siste ukene, og nå har det også dukket opp et helt spesielt brev på Aspmyra.

Bodø/Glimt la nemlig ut et bilde onsdag formiddag av det som skal være en personlig hilsen til klubben fra Florentino Perez, president i selveste Real Madrid.

- På vegne av styret og meg ønsker vi å gratulere dere etter å ha vunnet ligaen. Med vennlig hilsen Florentino Perez, president i Real Madrid, står det i brevet Glimt har lagt ut til sine følgere.

Presseansvarlig Regine Boym synes det er moro med gratulasjonen, og at også Glimt-spillerne synes det er stas med oppmerksomheten.

- Veldig overraskende, men også hyggelig. Vi har egentlig blitt glade for alle gratulasjoner vi har fått. Det er jo ikke hverdagskost, og det artig at flere enn oss her i Norge, og at vi blir lagt merke til andre steder, sier Boym til Nettavisen.

- Det har vært stor interesse, så det er kjempeartig. Jeg visste ikke at folk sendte telegram fortsatt jeg, men det var stas. Og jeg vet at gutta syntes det var stas også, legger hun til.

På grunn av en skrivefeil i brevet, «pesidente» fremfor «presidente», har flere på sosiale medier tvilt på om brevet kan være ekte.

Klubben tror selv at brevet kommer direkte fra Madrid.

- Vi fikk bekreftet av Kystvakten i Nord at det er ekte. Noe med telegramnummeret de sjekker, skriver Boym på SMS til Nettavisen.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Real Madrid for å bekrefte eller avkrefte at brevet faktisk er sendt fra dem, men har i skrivende stund fortsatt ikke fått svar.

- Mange som vil ha en bit av spillerne

Med så stor suksess på banen er det også flere som ønsker kontakt med spillerne av banen. Det legger klubben merke til.

- Det har vært veldig, veldig gøy. Mye oppmerksomhet og mange gratulasjoner. Vi har jo aldri vunnet så for oss er det veldig rørende å se alle som bryr seg og at alle vil feire med oss.

- Det er mange som vil ha en bit av spillerne, men det er jo bare gøy og artig, sier Boym.

Glimts neste kamp spilles førstkommende søndag. Da kommer Rosenborg på besøk til Aspmyra.

