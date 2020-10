Glimt tok første stikk uten Hauge

Bodø/Glimt nekter å tape. Selv uten Italia-proffen Jens Petter Hauge ble det 2-1 og tre poeng mot Sandefjord søndag.

Med 15 minutter igjen å spille i Bodø kom Hauge inn til sin debut for Milan. Det brydde ikke Glimt-spillerne seg om. De måtte konsentrere seg om å sikre seg poengene mot Sandefjord.

Det ble verre enn man kunne tro på forhånd. Glimt skapte lite i den første halve timen etter pause, og med litt uflaks kunne seieren ha glippet.

Det startet imidlertid prima for de suverene serielederne.

Bare 17 sekunder var spilt da Bodø/Glimt tok ledelsen. Sondre Brunstad Fet plukket opp en løs ball på midten og avanserte framover. Fra rundt 20 meter fant han fram skuddfoten og sendte ballen rett i nota. En bedre start kunne ikke hjemmelaget ha fått.

Erik Mjeldes scoring for Sandefjord mot Haugesund i 2011 kom etter 11 sekunder. Det er trolig eliteserierekord, men Brunstad Fets 17 sekunder er heller til å kimse av.

Målscoreren var tilbake i startoppstillingen etter å ha stått over med karantene sist. Målet var hans tredje for sesongen.

– Jeg fikk plass og rom og kunne bare plassere den ned i hjørnet, sa Brunstad Fet til Eurosport i pausen.

Erstatteren

Marius Høibråten spilte midtstopper for Glimt fra start siden Marius Lode var utestengt etter rødt kort sist. Ola Solbakken fikk oppgaven med å erstatte nevnte Hauge på venstrekanten. Den tidligere Ranheim-spilleren startet sin første kamp for sesongen, og takket for tilliten ved å framprovosere en slags pasning fra død vinkel da Brice Wembangomo mislyktes i å skjerme ut ballen.

Ballen havnet i føttene til Ulrik Saltnes som fikk en svært enkel oppgave med å sette ballen i mål til 2-0 fra kloss hold. Da var det spilt 29 minutter av omgangen. 27-åringen fra Brønnøysund har småpene ni scoringer og åtte assist hittil i sesongen.

Sandefjords Lars Markmanrud skapte ny spenning da han hamret inn reduseringen til 2-1 fra ti meters hold med seks minutter igjen av 1. omgang.

Sandefjord åpnet best i 2. omgang, og de la press på serielederen. I det 58. minutt skjøt Deyver Vega i tverrliggeren og ned fra langt hold. Der var Glimt heldig som unngikk baklengsmål.

Poengplukker

Bodø Glimt har hentet 56 av 60 mulige poeng denne sesongen. Stabæk og Vålerenga er de neste som har tatt poeng mot den ubeseirede klubben etter 20 spilte serierunder.

Bodø/Glimt vant det motsatte oppgjøret 2-1. Da ble Ulrik Saltnes matchvinner.

Før start ble også kjent at Glimt har lagt inn bud på Stabæks Hugo Vetlesen.

Sandefjord på 12.-plass er plassert fem poeng over kvalifiseringsplasserte Start.

