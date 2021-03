Globetrotteren Opseth klar for Sarpsborg

Kristian Fardal Opseth har signert en toårskontrakt med Sarpsborg 08 og vender dermed hjem til norsk fotball.

Det bekrefter eliteserieklubben på sine nettsider tirsdag.

Opseth returnerer til Norge etter at fotballkarrieren de siste årene har ført han til Tyrkia, Australia og India.

– Jeg føler jeg er en goalgetter: En god avslutter som er god i boks og pleier å være på rett plass til rett tid. Jeg kommer hit for å bidra så mye som mulig og score så mye jeg kan, sier Opseth.

– Jeg har vært litt rundt om og har jo blitt kalt globetrotter her etter hvert. Nå er jeg veldig glad for å være tilbake i Norge og Sarpsborg. Dette blir utrolig spennende. Jeg ser på Sarpsborg som et ekstremt spennende lag som jeg tror kan overraske mange, tilføyer han.

Opseth scoret 41 mål på 66 kamper i Bodø/Glimt fra 2017 til 2019. I 2017 satte han scoringsrekord i 1. divisjon med 28 mål på én sesong.

– Kristian er en målscorer. Stor og sterk med et veldig godt venstrebein. Det er en spiller som kjenner norsk fotball godt og som vet hvilke krav som stilles. Han er også fysisk veldig godt forberedt. Spiller vi Kristian i gode posisjoner, blir det mål. Så enkelt er det, sier Sarpsborgs sportssjef Thomas Berntsen.

Opseth forlot Bodø/Glimt til fordel for tyrkiske Erzurumspor i 2019. Deretter gikk turen til australske Adelaide, før det ble spill i indiske Bengaluru.

