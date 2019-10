Glohet Sterling straffet Atalanta tross åpningssmell

Atalanta tok ledelsen, men Raheem Sterling ledet an i snuoperasjonen som fulgte og ga Manchester City 5-1-seier i mesterligaen tirsdag.

Sterling noterte seg for to scoringer og en målgivende pasning. I tillegg ble han felt forut for straffesparket som ga 2-1-ledelse til City før pause.

Dermed har mannskapet til Pep Guardiola fortsatt til gode å gi bort poeng når høstens mesterligagruppespill er halvspilt. City har fem poengs luke til forfølgerne på tabelltoppen i gruppe C.

Nærmest følger Dinamo Zagreb og Sjakhtar Donetsk, som måtte nøye seg med ett poeng hver etter å ha spilt 2-2 tidligere tirsdag.

I Manchester var det målfarlige Sergio Aguero og Raheem Sterling som stjal overskriftene, men det var gjestene fra Italia som scoret kampens første mål. Ukrainske Ruslan Malinovskij var sikker da gjestene fikk straffe etter at Citys vikarstopper Fernandinho hadde vært for hardhendt med Josip Ilicic.

Det overraskende ledermålet kom etter en snau halvtimes spill.

Aguero-dobbel

Manchester City brukte samtidig ikke lang tid på å slå tilbake. Seks minutter etter 1-0-målet slo Raheem Sterling et perfekt innlegg inn bak Atalantas forsvarsrekke. Aguero fikk en enkel jobb med å utligne fra kort hold.

Seks minutter deretter gjorde Aguero sitt andre for kvelden da det var hjemmelagets tur til å få straffe. Sterling gikk ned i feltet i duell med gjestenes veteranstopper Andrea Masiello. Aguero scoret sikkert fra 11-metersmerket selv om gjestenes keeper Pierluigi Gollini gikk rett vei.

Atalanta-trener Gian Piero Gasperini forsøkte å endre kampbildet med to bytter i pausen, men uten å få betalt i form av poeng.

I stedet la Sterling på til 3-0 for Manchester City etter å ha blitt fremspilt av unggutten Phil Foden, og også 4-0-målet sto den fotrappe vingen bak.

Sterling var ikke ferdig med det. Hattricket var et faktum i løpet av ti små minutter i annen omgang. 5-1-scoringen satte han inn etter forarbeid av Riyad Mahrez.

Dermed kunne City-manager Pep Guardiola glede seg over tre nye komfortable poeng.

Rodri-skade

Åtte minutter før slutt fikk hjemmelaget Phil Foden utvist etter at unggutten pådro seg sitt andre gule kort som følge av en holding.

Enda et skår i gleden for Manchester City var at spanske Rodri måtte forlate banen med skade allerede før pause. 23-åringen holdt seg til låret og kunne se ut til å ha pådratt seg en strekk. Det er dårlig nytt for serietoeren i Premier League.

Rodri har de siste ukene vikariert som midtstopper i en skadeskutt City-forsvar. Plusset for manager Guardiola er at John Stones er skadefri og klar til spill i tiden som kommer.

Den engelske landslagsspilleren erstattet Rodri tirsdag.

(©NTB)