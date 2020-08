Gnabry ble ikke funnet god nok i Premier League. Onsdag sendte han Bayern München til CL-finalen

Serge Gnabry (25) viste klasse da Bayern München tok seg videre til Champions League-finalen.

LYON - BAYERN MÜNCHEN 0-3:

Bayern München skal møte Paris Saint-Germain i søndagens finale etter at de onsdag kveld vant semifinalen i Champions League 3-0 mot Lyon.

Det skal 25 år gamle Gnabry ha mye av æren etter å ha stått frem som kampens store spiller med to scoringer.

Tyskeren har hatt en drømmesesong i Bayern München-trøya, men det har ikke alltid gått veien for Gnabry. 25-åringen var lenge sett på som et stort talent, men maktet aldri å slå gjennom for Arsenal eller på lån hos West Bromwich i England.

En retur til Tyskland fikk imidlertid fart på karrieren.

Werder Bremen hentet først Gnabry fra Arsenal for 5 millioner pund i 2016, før Bayern München ett år senere utløste en klausul i angriperens kontrakt som gjorde at de kunne kjøpe ham for «kun» 8 millioner euro.

Det skulle vise seg å bli en særdeles god avtale. For denne sesongen har han til de grader levert varene for et imponerende Bayern München-lag.

Mot Lyon startet han med å sende Bayern München opp i ledelsen med et drømmetreff fra cirka 16 meter, før han senere pirket inn 2-0.

Like før slutt økte lagkamerat Robert Lewandowski på til 3-0 som også ble sluttresultatet.

KLARE FOR FINALEN: Thomas Müller, Robert Lewandowski og Serge Gnabry skal møte PSG i Champions League-finalen. Foto: Miguel A. Lopes (AFP)

Lyon yppet seg



Selv om Bayern München vant til slutt, så var det Lyon som fikk den beste starten på kampen.

Memphis Depay var nær scoring allerede etter tre minutter da nederlenderen ble spilt fri i bakrommet. Lyon-angriperen fikk avsluttet, men noe presset satte han skuddet i nettveggen.

Noen minutter senere var det Bayern München som var farlig frempå da Leon Gorezka ble spilt fri inne i boksen, men midtbanespilleren fikk ikke ordentlig treff på ballen og Lyon slapp dermed med skrekken.

Det var imidlertid Lyon som var farligst i åpningskvarteret. Gjentatte ganger jaget de kontringer mot tyskerne som fikk trøbbel mot hurtige Lyon-spillere. Etter 17 minutter kom franskmennene til nok en stor sjanse. Denne gangen var det stolpen som stod i veien da Karl Ekambi kom til avslutning like foran mål.

Klassescoring

Det var lite som minnet om laget som slo Barcelona 8-2 i kvartfinalen, men etter 18 minutter viste Bayern München og Gnabry noe av den klassen da sistnevnte tok med seg ballen fra høyrekanten, før han banken den opp mot vinkelen. Bayern München kunne dermed juble for 1-0 og ledelse.

Tyskerne virket langt mer komfortable etter scoringen og etter 33 minutter økte de ledelsen.

Igjen var et Gnabry som fikk siste treffet på ballen etter at lagkamerat Lewandowski noe overraskende traff keeper da han nærmest hadde åpent mål. På returen dukket uansett Gnabry opp og satte inn 2-0.

Like før pause holdt Bayern München på å øke ledelsen ytterligere da Gnabry la inn til Lewandowski foran mål, men polakken nådde akkurat ikke ballen slik at det fortsatt stod 2-0 til pause.

Neuer hindret scoring

Bayern München så ut til å ha brukbar kontroll på kampen etter 2-0-scoringen, men Lyon hadde på ingen måte gitt opp da de entret banen til den andre omgangen.

Franskmennene forsøkte å legge press på Bayern München og etter 59 minutter var Ekambi igjen nær scoring.

STORE SJANSER: Karl Toko Ekambi skapte noen store sjanser. Her blir han stoppet av Manuel Neuer i andreomgangen. Foto: Miguel A. Lopes (AP)

Denne gangen var det Bayern München-keeper Manuel Neuer som stod i veien for den kamerunske spilleren. Tyskeren vartet opp med en glimrende redning og hindret dermed en fransk redusering.

Lyon fortsatte å presse på mot slutten av kampen, men Ligue 1-laget maktet aldri å slå tilbake mot Bayern München. Tyskerne var tålmodige, spilte klokt og kunne til slutt juble for plass i søndagens Champions League-finale.

To minutter før slutt la også Lewandowski på til 3-0 da han stanget inn et innlegg fra Joshua Kimmich.

Finalen har avspark søndag klokken 21.00 norsk tid.