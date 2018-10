God følelse for Lagerbäck

Lars Lagerbäck hadde utfordringer før nasjonsligakampen mot Slovenia, men satt med en god følelse etter å ha sett laget sitt ta en ny seier på Ullevaal.

– Seieren var det viktigste, og derfor føles det ganske bra. Offensivt var det ikke så bra i første omgang, men defensivt var det bra hele kampen. Vi slapp knapt til en eneste sjanse, og selv skapte vi tilstrekkelig mye. Vi hadde også et par situasjoner der vi burde fått straffespark som kunne punktert kampen. Vi vant veldig fortjent, sa han.

Lagerbäck gjorde fem bytter fra forrige kamp, hvorav fire var tvunget fram av skader og utelukkelse.

– Forsvarsmessig løste de nye det veldig bra. Angrepsmessig var det ikke like bra, men jeg vet ikke om byttene forklarer det. Jeg må også si at Slovenia hadde fantastisk bra forsvarsspill i første omgang, da jobbet de veldig hardt. Det gjorde nok også at de ble slitne og ikke orket like mye etter pause.

Skrøt av Selnæs

Han var veldig fornøyd med Ole Selnæs, som erstattet Sander Berge og ble matchvinner.

– Det var et fantastisk skudd fra Ole, og han var god hele kampen, en av våre bedre spillere. Det var som jeg har sett ham i Saint-Étienne, det føles som han har tatt ytterligere steg. Pasningsfoten vet vi at han har, men nå klarer han det defensive også.

Selnæs kan godt bli å se på midtbanen også mot Bulgaria tirsdag.

– Sander er tvilsom også til den kampen. Jeg vet ikke hva som har hendt, men det er helt klart at han er sliten. Kanskje blir det en test i morgen, sa Lagerbäck.

– Uansett gjorde Oles prestasjon at det blir vanskeligere å holde ham utenfor.

Innleggskvaliteten og bevegelsene foran mål i innleggssituasjoner er blant tingene han ikke var fornøyd med, men Lagerbäck var ikke kritisk til at Joshua King og Moi hadde en het diskusjon på vei til pause, etter en situasjon der King mente Moi burde passet til ham.

– Om de diskuterer situasjoner i kampen så er det bare positivt, og godt at de gjør det før praten vi skal ha i garderoben, sa han.

Straffer

Landslagssjefen mente at både King (i første omgang) og Moi (i annen) ble snytt for straffe.

– Moi ble løpt ned, den har jeg sett om igjen. Den til Josh har jeg ikke sett, men jeg hørte at han fikk en ordentlig smell og burde hatt straffe han også, sa han.

Lagerbäck fikk resultatet han ønsket i første kamp under samlingen, men det er bare to kampfrie dager før Bulgaria står imot i en kamp Norge bør vinne, og helst med to mål (for å gå foran bulgarerne på innbyrdes oppgjør ved poenglikhet).

– Søndag blir det bare restitusjon for dem som spilte, og få spillere på treningsfeltet. Mandag blir det heller ikke mye fysisk belastning, så forberedelsene må skje mest i møterommet, sa Lagerbäck, som sa at han må se på hvor mye spillerne tok ut før han tenker på å komponere laget.

– Målet vårt er å spille om gruppeseier, og det er mye lettere å starte forberedelsene til Bulgaria med følelsen vi har nå. Det blir en god lørdagskveld.

