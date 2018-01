God sesongstart for Norges kvinnelandslag

Scoret sine første landslagsmål siden september 2016.

Isabell Herlovsen scoret de to første målene da Norges kvinnelandslag i fotball innledet året med 3-0-seier over Skottland i La Manga.

Herlovsen, som har vendt hjem fra sitt proffår i Kina og blitt Vålerenga-spiller, viste sine avslutteregenskaper med scoringer i det 12. og 29. minutt. Det var hennes landslagsmål nummer 51 og 52, men de første siden september 2016.

Maria Thorisdottir nikket innbytter Emilie Haavis hjørnespark i mål til 3-0 i annen omgang. Chelsea-spilleren fastsatte dermed resultatet.

- Jeg følte at det var på tide å sette en corner nå. Det var kjekt, sa Thorisdottir til lagets facebookside etter sitt første landslagsmål.

Holdt nullen

Vel så gledelig som den gode uttellingen på sjansene var det at Norge holdt nullen. Martin Sjögrens lag hadde spilt ti kamper med baklengsmål siden det skjedde forrige gang, mot Portugal i mars i fjor.

- Det har vært mange kamper uten «clean sheet», som vi kaller det, så det var godt, sa Thorisdottir.

I fjor holdt Norge tett bakover bare to ganger på 16 landskamper, hvorav halvparten ble tapt.

- Vi varierte en del i prestasjonene, men alt i alt er jeg fornøyd med det jeg så. Det finnes forbedringspotensial, men jeg er glad for at vi holdt nullen for første gang på veldig lenge, sa landslagssjef Sjögren.

Ingrid Hjelmseth tok seg fredag av alt Skottland greide å sende i vei mot hennes mål, som ikke var all verden. Superveteranen fikk god defensiv hjelp av sine medspillere.

Forbasket god

Sjögren var også glad for at Herlovsen viste sin målteft.

-Hun er en veldig, veldig god spiller, og hun gjorde en steinhard jobb for laget. Vi vet at hun er forbasket god til å lage mål, og det viste hun i dag, sa Sjögren.

Skåret i gleden var at Caroline Graham Hansen måtte ut med skade i slutten av første omgang.

Norge fortsetter samlingen i La Manga med kamp mot Island tirsdag. Lagets store oppgave i år er å sikre billett til neste års VM-sluttspill i Frankrike.

