God start på billettsalget til Norge-Serbia

Fotballforbundet melder om stor etterspørsel de første timene.

Mange av billettene til Norges avgjørende kamp i Nations League-omspillet mot Serbia torsdag 26. mars er revet bort på kort tid.

Norges Fotballforbund (NFF) startet billettsalget til kampen onsdag klokka 09.00.

Billettansvarlig Merette Prestkvern i NFF opplyser over 15.000 billetter ble solgt unna på knappe to timer. Ullevaal stadion har totalt 28.000 tribuneplasser.

- Langsidene er snart utsolgt, men det er fortsatt gode plasser igjen i både Bendit-svingen og VG-svingen, Prestkvern i NFF til Nettavisen.

Hun tilføyer at oppstarten på billettsalget er god med tanke på at det faktisk er over tre måneder igjen til kampen.

Vinneren av Norge-Serbia får noen dager seinere spille et avgjørende oppgjør mot vinneren av den andre semifinalen mellom Skottland og Israel. I potten ligger en plass i neste års EM-sluttspill for Lars Lagerbäcks menn.

Dersom Norge vinner mot Serbia, blir det en ny hjemmekamp på Ullevaal mot Skottland eller Israel tirsdag 31. mars.

- Vi får håpe at vi har alle våre beste spillere tilgjengelig og i god form i mars. Det er såpass lenge til at det er mye som kan endre seg på den biten, sa tidligere landslagskaptein Kjetil Rekdal til Nettavisen da hjemmebanefordelen ble kjent i november.