God tur til Beijing, Ole Einar!

Er det problematisk at Ole Einar Bjørndalen skal bygge et kinesisk lag i skiskyting? Nei.

Amnesty International er skeptisk. Oppskriftsmessig nok. Det er jobben deres å være skeptisk til diktatoriske regimer. For det er lett å glemme at Kina - verdens oppadstigende supermakt - er et diktatur. Tragedien som skjedde på Tien an Men-plassen i juni 1989 kan når som helst komme til å utspille seg i Hongkong i morgen.

Men siden Nobelkomiteen ga fredsprisen til dissidenten Liu Xiabo i 2010, har norske myndigheter jobba intenst med å gjøre sine hoser grønne for sentralkomiteen i Kinas kommunistparti. Hvordan kan det da være feil at en nordmann tar jobben med å trene et skiskytterlag? Jeg husker ikke denne debatten fra den gang Amnesty-entusiasten og sosialisten Egil «Drillo» Olsen tok jobben som trener for Iraks landslag i fotball.

Kina skal arrangere vinter-OL i 2022, og ønsker selvfølgelig å markere seg i så mange idrettsgreiner som mulig. Man kan si mye om kinesiske vaner, men systematikk er så avgjort et kjennetegn. Og det skulle ikke forundre meg om systematikeren Ole Einar Bjørndalen vil bringe sine utøvere helt opp i toppen i Beijing om to og et halvt år.

Denne trenerjobben er virkelig helt uproblematisk. Hva Bjørndalen kommer til å tjene? De profesjonelle fotballspillerne i kinesisk liga tjener som kjent mer enn i Europa - et kontinent der vi veit at lønningene er hinsides enhver fornuft. Så da kan vi bare spekulere i hva Ole Einar Bjørndalen kan cashe inn gjennom et par år i Beijing.

Vel unt, spør du meg.