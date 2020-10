Gode koronanyheter for Viking

Så langt har samtlige i Vikings spillergruppe testet negativt etter at Veton Berisha fikk påvist koronasmitte. Men fortsatt venter klubben på svar på to tester.

Etter at det onsdag ble kjent at Berisha er koronasmittet måtte hele Vikings spillergruppe testes på nytt. Fredag fikk klubben prøvesvarene for hele gruppen med unntak av to spillere.

Samtlige tester har negativt svar.

– Jeg synes dette er veldig gledelig. Det viser at NFF-protokollen har en virkning. Vi bruker mye ressurser på å separere spillerne på trening, og da er det gledelig å se at smitten ikke har spredd seg videre, sier daglig leder Eirik Bjørnø i Viking til NTB.

At det fortsatt gjenstår to prøvesvar skyldes at de to spillerne testet seg senere enn de andre spillerne av praktiske årsaker

– Så det ligger ingen dramatikk i dette, sier en lettet Bjørnø.

På grunn av Berishas positive koronatest er Vikings seriekamper mot Odd og Haugesund utsatt på ubestemt tid.

Berishas smittetilfelle var det første i en klubb på øverste nivå i norsk fotball. Fredag ble det også kjent at Strømsgodsets midtbanespiller Kreshnik Krasniqi har testet positivt på koronaviruset.

(©NTB)