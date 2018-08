Godin sa nei til United av personlige årsaker

Atletico Madrid-spiller Diego Godin sier at han ikke brukte Manchester United til å presse fram en bedre kontrakt med sin spanske klubb.

Ifølge Sky Sports sier den uruguayanske forsvarsspilleren at han takket nei til United av personlige årsaker og at han fortsatt ikke har forlenget sin kontrakt med Atletico.

Premier League-klubbens tilbud ble levert Godins agent, men Godin ble værende og i United ble det snakket om at spilleren brukte intreressen fra Premier League-klubben til å presse fram en bedre kontrakt med Madrid-klubben.

– Det var tilbud (fra andre klubber), men jeg har valgt å bli av personlige årsaker.

I forkant av supercupfinalen mot Real Madrid onsdag, sier Godin at han fortsatt ikke har satt navnetrekket sitt på ny kontrakt for Atletico, til tross for at flere har rapportert om at det har skjedd.

– Jeg har ikke skrevet under noen forlengelse av kontrakten. Jeg så nyheten om at jeg hadde gjort det, men jeg vet ikke hvor de har det fra.

Godin kom til Atlético Madrid i 2010.

(©NTB)

