Godset henter HamKam-talent

G19-landslagsbacken Nicholas Mickelson går fra HamKam til Strømsgodset etter sesongen.

19-åringen fullførte legesjekken i Drammen onsdag.

– Vi er veldig fornøyd med å ha sikret oss et av landets best talentfulle sidebacker i sitt alderskull. Dette er en spiller som vi har fulgt lenge og som passer vår profil og vår spillestil godt. Vi ser fram til å videreutvikle Nico her hos oss, sier sportssjef Jostein Flo til godset.no.

Mickelson har allerede 45 A-kamper for HamKam.

– Nico er en kvikk og energisk backtype med stor forflytningskapasitet. Løpssterk, offensiv og god med ballen i beina. Og så er han ikke minst en sulten og holdningssterk gutt som hele tiden jobber hardt for å bli bedre, sier SIF-trener Bjørn Petter Ingebretsen.

