Godset-treneren hyllet KBK-måltyven: – Han er i en egen liga

Kristiansund-spiller Amahl Pellegrino så lenge ut til å senke gamleklubben Strømsgodset, men Moses Mawa sikret 2–2 på Marienlyst søndag kveld.

Godset solgte Pellegrino til Kristiansund i høst, noe kan ha angret på søndag kveld. På sin gamle hjemmebane så den høyreiste spissen lenge ut til å sikre at gjestene kunne juble for tre nye poeng i årets sesong.

Pellegrino åpnet scoringskontoen da han utnyttet en keepertabbe av Viljar Myhra etter en snau halvtime. Deretter leverte han et kremmerhus som havnet helt oppe i krysset og som fort blir nominert til årets scoring.

– Han er akkurat nå i en liga for seg selv. Alt han rører ved går inn. Det kan jeg bare være glad for på hans vegne, men i dag gjorde det vondt for oss, sa Godset-trener Henrik Pedersen til Eurosport.

Han avviste samtidig at det var feil å selge Pellegrino.

– Det er alltid en mening med alt som skjer. Det var det også for «pelle». Han trengte en miljøforandring, og vi måtte ha penger i kassen, sa dansken.

I Kristiansund-leiren var det skuffelse etter det ene poenget.

– Jeg regner med at begge lag sitter igjen med en skuffet følelse, sa midtbanespiller Andreas Hopmark til Eurosport etter kampen.

Frispark i tverrliggeren

Kristiansund kom best i gang på Marienlyst. Pellegrino var svært nær ved å få nettsus etter elleve minutter da han vartet opp med et flott frispark skrått utenfor straffefeltet. Skuddet endte i tverrliggeren etter at Godsets sisteskanse Viljar Myhra fikk en hånd på ballen.

Pellegrino var på farten like etterpå da han serverte Flamur Kastrati med et innlegg, men headingen til sistnevnte gikk utenfor.

Amin Askar ropte på straffespark etter kvarteret spill. Kristiansund-spilleren klarte derimot ikke å overbevise dommer Tore Hansen. Askar var få minutter senere farlig frempå med et skudd som gikk like utenfor.

Straffet gamleklubben

Godset var derimot ikke helt ufarlige. Lars-Jørgen Salvesen fikk stolpen til å dirre med et skudd fra 17 meter. Returen til Jack Ipalibo gikk rett på keeper.

Minuttet senere tok Kristiansund ledelsen, mye takket være Godsets sisteskanse. Myhra skulle møte en klarering, men ble stående, noe Pellegrino utnyttet til det fulle. Spissen snappet ballen og satte inn 1–0 mot gamleklubben.

Pellegrino burde ha satt sitt andre like etterpå. Da Myhra ga retur på et langskudd, endte ballen like foran spissen på kort hold. Pellegrino klarte derimot ikke å reagere tilstrekkelig, og Myhra fikk avverget.

Scoringen skulle derimot komme for den tidligere Godset-spilleren. Like før pause leverte Pellegrino en god kandidat til årets mål da han banket ballen helt oppe i krysset.

Moses berget Godset

Pellegrino var derimot det ikke eneste som skulle få nettsus på et langskudd. Johan Hove reduserte for vertene da han sendte ballen lavt i lengste hjørne fra 20 meter etter 55 minutter.

Etter halvspilt 2.-omgang hadde gjestene nok en stor mulighet da Olaus Skarsem fikk hentet fram en god redning fra Myhra.

Istedenfor var det Strømsgodset som skulle få nettsus. Langskuddet til Jack Ipalibo gikk via en forsvarer og endte i beina til Moses Mawa som enkelt kunne pirke inn utligningen.

Like etterpå var Pellegrino farlig frempå igjen, men flere mål ble det ikke på Marienlyst. Strømsgodset møter Rosenborg på Lerkendal lørdag, mens Haugesund får besøk av Molde samme kveld.

(©NTB)