Godsets Glesnes inn i landslagstroppen

Landslagssjef Lars Lagerbäck gjør endringer i landslagstroppen i kjølvannet av lørdagens 1-1-kamp mot Spania.

Tore Reginiussen ble ikke kampklar etter sin skade og har reist hjem til Trondheim, mens Håvard Nordtveit trolig ikke rekker tirsdagens EM-kvalifiseringsmøte med Romania i Bucuresti. Inn kommer Strømsgodsets Jakob Glesnes.

– Når vi sitter med en liste vi har, og ser på dem som spiller hjemme i Norge, har han vært med der. Vi betrakter ham som en av de beste i eliteserien, sier landslagssjef Lagerbäck om valget.

Nordtveit forlot banen med skade allerede før pause da Spania ble holdt til 1-1 på Ullevaal lørdag. Inn kom Even Hovland som Kristoffer Ajers makker. I troppen er også Sigurd Rosted, men foran tirsdagens bortekamp vil Lagerbäck ha flere alternativer i midtforsvaret.

Martin Ødegaard var fornøyd etter kampen mot Spania

Debut

Reginiussen har slitt med skade den siste tiden, men har likevel vært en del av landslagstroppen. Da han tok ut troppen sa Lagerbäck at det ikke var aktuelt å hente inn en erstatter for finnmarkingen dersom han ikke ble klar til kampene mot Spania og Romania.

Etter at også Nordtveit havnet på sidelinjen ble det likevel behov for å ta grep.

Glesnes er landslagsinnkalt for første gang, og dermed er Bergen igjen representert i landslagstroppen for menn.

Lørdagens ene poeng mot Spania betyr at EM-håpet fortsatt lever for Norge, men seier i de tre siste kampene må til dersom Lagerbäcks mannskap skal kunne gjøre seg håp om å bli direktekvalifisert for neste års sluttspill.

Romania-skader

Første oppgave blir den vanskelige bortekampen i Romania tirsdag, og også rumenerne har problemer på stopperplass.

– En av stopperne (lagkaptein Vlad Chiriches) gikk av mot Færøyene i går, og på TV så det ut som det var en ordentlig strekk. De sendte også hjem en stopper før kampen, og det virker som han også er skadd, sier Lagerbäck.

Claudiu Keserü, som i juni scoret begge Romanias mål i 2-2-kampen mot Norge på Ullevaal, tok seg dessuten til låret etter å ha scoret på overtid i lørdagens 3-0-seier. Hans tilstand er ukjent.

– Vi skal i løpet av dagen gjøre en vurdering av Romania og hvordan vi tror de vil framstå, sier Lagerbäck.

Tomme tribuner

Søndag gjennomførte de 12 som ikke startet lørdagens kamp en drøyt timelang trening på Åråsen, ledet av Per Joar Hansen mens Lagerbäck var tilbakelent tilskuer. Hovland, som spilte en drøy time mot Spania, var til stede men sto over spillsekvensene.

Landslagstroppen reiser til Bucuresti søndag kveld. Mandag trener laget på kamparenaen, og tirsdag kveld blir det kamp for nesten helt tomme tribuner. Romania straffes for tilskuernes dårlige oppførsel i en tidligere kamp., Den gode stemningen fra Ullevaal lørdag byttes ut med stillhet.

– Det blir ingen ny opplevelse for oss. I fjor spilte vi mot Kypros foran veldig lite publikum på en stor arena. Det føles annerledes, men det er en fordel at det blir lettere å kommunisere med spillerne, sier Lagerbäck – og legger til:

– Romania mister publikumsstøtten. Det kan ha betydning, men jeg tror ikke det blir avgjørende.

