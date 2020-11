Godsets marerittrekke fortsetter – Pellegrino med straffedobbel mot gamleklubben

Strømsgodset ledet lenge, men to straffescoringer av Amahl Pellegrino sørget for 2-1-seier for Kristiansund. Godset har nå tolv kamper uten seier.

Det betyr at Strømsgodset fortsatt ligger på kvalifiseringsplassen, ett poeng bak Start på trygg grunn. Sist gang Henrik Pedersens menn vant, var mot Haugesund i august. Kristiansund styrer mot nok en imponerende sesong og ligger på 5.-plass, to poeng bak Rosenborg. – Førsteomgangen er bra, men vi skal spille i 90 minutter. Det gjør vi ikke i dag, sa Godsets Herman Stengel til Eurosport etter kampen. Senket gamleklubben Amahl Pellegrino var naturligvis i perlehumør etter sliteseieren mot klubben han spilte halvannet år for fram til i fjor sommer. – Det er ikke meg alene, det er laget. De to målene er bare en bonus, sa tomålsscoreren. Faris Pemi burde gitt hjemmelaget ledelsen før minutter var spilt, men fant kun nettveggen. I stedet var det Strømsgodset som skulle ta første stikk. Lars-Jørgen Salvesen fant Moses Mawa med en strøken pasning, og 24-åringen var iskald da han satte inn sitt sjette mål for sesongen. Treffsikre Pellegrino Det var langt mellom de store sjansene i en tam førsteomgang, selv om Kristiansund yppet seg ved noen anledninger mens de jaget utligning. – Vi må bare fortsette må det vi har gjort, så scorer vi flere, sa målscorer Mawa i pausen. Slik ble det ikke. Kun ti minutter ut i andreomgang ble Olaus Skarsem revet ned da han stormet inn i feltet. Dommer Tom Harald Hagen var aldri i tvil på om han skulle peke på straffemerket. Der var Amahl Pellegrino, Eliteseriens toppscorer, sikker da han sendte Viljar Myhra feil vei og noterte seg for sitt 22. mål for sesongen. Snuoperasjon Og det skulle ikke gå lang tid før nummer 23 kom på identisk vis. Denne gangen var det han selv som fikset det – og nok en gang var han iskald fra straffemerket. Lars-Jørgen Salvesen var nær på å utligne umiddelbart, men Sean McDermott gikk seirende ut av duellen mellom sørlendingene. Ti minutter før full tid la Christophe Psyché grunnlaget for en spennende sluttspurt da han ble utvist etter å ha sparket mot Mikkel Maigaard, men gjestene klarte aldri å utligne i høstværet på Nordmøre. Strømsgodset møter Odd i neste kamp av Eliteserien, mens Kristiansund reiser til Sarpsborg. (©NTB) Reklame Shoppingfesten fortsetter - Sjekk søndagens Black Weekend-salg Sport

Fotball Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her