Godt nytt for Premier League-fansen – tribunene åpnes igjen

Den britiske regjeringen går inn for at tilskuere igjen kan slippes inn på britiske idrettsarenaer. Så mange som 4000 personer kan få se idrett fra tribunen.

Det opplyste statsminister Boris Johnson mandag, ifølge Sky Sports.

Hvor mange som får tilgang til å følge idrett fra tribuneplass er avhengig av smittetrykket i det aktuelle området der idrettsarrangementet finner sted. Der smitten er lav, kan så mange som 4000 personer bli sluppet inn på utendørs arrangementer.

Oppmykningen av restriksjonene vil gjelde fra 2. desember, da den nåværende nasjonale nedstengningen opphører.

Arrangementer som finner sted i områder med høyt smittetrykk vil måtte fortsette å avvikle sine aktiviteter bak lukkede dører.

Nivåer

Det er laget et nivå-system for å klassifisere de ulike områdene i Storbritannia med hensyn til smittetrykk. Det er idrettsarenaer som tilhører nivå én som vil få slippe inn flest fans i tiden som kommer.

På arenaer med plass til under 8000 tilskuere i disse områdene, vil det riktignok ikke bli gitt tillatelse til å slippe inn 4000 personer. Her åpnes det i stedet for å selge billetter tilsvarende halve kapasiteten.

De klubbene som ligger i områder som faller inn under definisjonen av nivå to, kan slippe inn 2000 tilskuere. På nivå tre blir kampene fortsatt spilt for tomme tribuner.

Statsminister Boris Johnson er samtidig tydelig på at nivåsystemet vil bli skjerpet fra 2. desember. Det betyr at flere områder vil falle inn på høyere nivå enn tidligere.

Godt nytt

Beskjeden om at tilskuere igjen kan bli å se på tribunene er like fullt svært gode nyheter for klubber og forbund som har slitt økonomisk som følge av bortfall av billettinntekter.

Også den delen av den britiske breddeidretten som konkurrerer utendørs får klarsignal til å gjenoppta aktiviteten når nedstengningen nå opphører. Her har det vært stans siden 5. november.

Allerede i oktober jobbet den britiske regjeringen med planer om å slippe fansen tilbake inn på idrettstribunene, men den gangen ble prosessen satt i bero som følge av en solid økning i antall smittetilfeller.

(©NTB)

Reklame Opptil 65 prosent på verdens beste bokser