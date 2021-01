Goggia suveren igjen på skuffende norsk dag

Ragnhild Mowinckel ble beste norske med en foreløpig 23.-plass i utforen i Crans Montana. Kajsa Vickhoff Lie kjørte ut da Sofia Goggia vant igjen.

Mowinckel med startnummer fire gikk offensivt ut og var raskest av dem før henne på toppen. Deretter tapte hun i midtpartiet og var i mål 1,19 sekunder bak Federica Brignone.

Italienske Goggia, med startnummer ni, vant igjen i imponerende stil foran sveitsiske Lara Gut-Behrami og landskvinne Elena Curtoni.

Mowinckel endte 2,45 sekunder bak Goggia, som tok sin fjerde strake utforseier i verdenscupen.

Vickhoff Lie var noen få hundredeler foran Goggia på toppen, men kjørte ut i et relativt enkelt parti og var tydelig frustrert. Vickhoff Lie har fortsatt til gode å havne på pallen i verdenscupen. Nærmest var hun i desember da hun tok 4.-plass i Val d'Isere. Vickhoff Lie var raskest av samtlige på utfortreningen torsdag, men har ikke klart å få det ut i noen av konkurransene i Crans Montana.

Tsjekkiske Ester Ledecka ledet med over halvsekundet og lå an til å ta ledelsen, men fikk en for drøy sving over en kul og føk inn i sikkerhetsnettet i høy fart. Hun reiste seg opp, men fikk seg en smell i ansiktet.

(©NTB)

Reklame Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året