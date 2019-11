Golberg raskest, men Valnes imponerte på herreprologen

Erik Valnes og Pål Golberg leverte kruttsterke tider på Beitostølen fredag.

BEITOSTØLEN/OSLO (Nettavisen): Både herre- og kvinneprologen i sesongåpningen forløp seg uten noen store overraskelser.

Johannes Høsflot Klæbo gikk ut som aller første herreløper fredag, men måtte raskt se seg slått av 23 gamle Valnes som var over fire sekunder foran skistjernen.

- Han smadrer dem, han moser dem, han gruser dem! 4,6 foran, utbrøt NRK-kommentator Jann Post etter 23-åringens prolog som sendte ham i ledelsen med tiden 3.33,19.

Kun sekunder etter suste imidlertid veteranen Pål Golberg inn til ledelse da han gikk i mål med en tid som var drøye halvsekundet bedre enn Valnes sin.

RASKEST: Pål Golberg var raskest på prologen fredag. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Klæbo avanserte uansett trygt til utslagsrundene etter å ha endt på niendeplass på prologen, mens Finn Hågen Krogh hadde 15. raskeste tid. Emil Iversen var nesten ti sekunder bak Golberg, men avanserte videre fra prologen med sin 20.-plass.

På kvinnesiden var Ane Appelkvist Stenseth raskest, halvsekundet foran sprintspesialisten Maiken Caspersen Falla.

De to var i særklasse raskest fredag, mens amerikanske Sophie Caldwell var tredje raskest, fire sekunder bak Stenseth.

Skikometen Kristine Stavås Skistad ble nummer seks på prologen, mens Astrid Uhrenholt Jacobsen ble nummer åtte.

Heidi Weng måtte stå over fredagens sprint som følge av et fall for et par dager siden. Ingvild Flugstad Østberg var ikke å se på start på Beitostølen fredag. 29-åringen meddelte torsdag at hun mister både sesongåpningen og verdenscuphelgen i Ruka som følge av at hun av helsemessige årsaker ikke har innfridd alle krav i helseattesten.

RASKEST: Ane Apelkvist Stenseth var raskest på kvinnenes prolog. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

