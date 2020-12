Golberg vant sekundstrid mot treningskompisen

Avsluttet enda sterkere enn Sjur Røthe på Sjusjøen.

Pål Golberg (30) triumferte på søndagens 15 kilometer under norgescuprennet i klassisk stil på Sjusjøen.

Han vant en tøff kamp om mot blant andre Sjur Røthe, som han har trent mye sammen med opp gjennom årene.

- Jeg har blitt over 30 år, så jeg er en litt «slow starter». Men jeg prøver å ikke la meg stresse. Det er noe dritt å vite at man er tre sekunder foran Sjur, for han er en sånn som kan bare gå og gå, beskriver en smilende Golberg overfor NRK.

Golberg var helt nede på 15.-plass på det første passeringspunktet, men klatret seg gradvis oppover resultatlista inntil han overtok teten ved passering etter en mil.

30-åringen fra Gol økte med et lite sekund opp til 12,6 kilometer, og førte dermed an i rennet med 2,5 sekunders margin til

Martin Løwstrøm Nyenget og Røthe kjempet en intens sekundstrid bak vinneren i tåkehavet i Natrudstilen.

Duoen så ut til å holde nøyaktig samme tempoet på de siste kilometerne, og det ble en innbitt kamp om plasseringene inn mot mål.

Men det viste seg at rutinerte Røthe hadde spart mest krefter til avslutningen. Vossingen tok inn de 1,8 sekundene han lå bak Nyenget, og overtok ledelsen med 2,7 sekunders margin.

