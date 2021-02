Golberg vrakes på 30-kilometeren

Pål Golberg har vist lovende takter i år, men får ikke gå 30-kilometeren i Oberstdorf.

OBERSTDORF (Nettavisen): Golberg har pallplass på alle lengre distanserenn i 2021, men vrakes på lørdagens 30-kilometer med skibytte i Oberstdorf.

Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund blir Norges representanter på distansen.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum legger ikke skjul på at det har vært vanskelig å ta ut det norske laget.

- Det å ta ut et lag til VM for Norge er tøft. På våren sitter jeg også og håper at det skal bli kamp om plassene, for det betyr at folk har gått fort. Det året her er ikke noe unntak. Det har vært vanskelig å lande et lag til denne tremila, sier Nossum på fredagens pressekonferanse i Oberstdorf.

- Vi har hatt litt færre renn å basere uttaket på i år, men jeg føler likevel vi har landet på en ganske solid tropp. Det er ikke så mange tropper i dette mesterskapet som er bedre, tror jeg. Vi har eggene i to forskjellige kurver. Vi har noen gutter som ønsker stor fart, gjerne hele veien. Og så har vi noen som kanskje ønsker å være med og bidra i en spurt mot slutten, sier Myhr Nossum.

Landslagstreneren sier Golberg har vært høyaktuell til lørdagens renn, men falt akkurat utenfor.

- Det er kanskje Pål som først og fremst har vært aktuell for den femmannstroppen her. Det er ikke det at han ikke har prestert godt nok. Han har vært høyaktuell hele veien. Vi må ta et valg og ta ut fem. Vi kan ikke ta ut flere. Jeg har hele tiden hatt en tanke om denne fellesstarten. Vi har endt opp med tre distanseløpere og to litt blandet drops, som er gode i avslutning. Det er jeg godt fornøyd med. Den her gangen datt Pål akkurat utenfor.

Golberg tok seg videre fra kvartfinalen i torsdagens sprint som Lucky Loser, men i semifinalen var han sjanseløs. Dermed ble det åttendeplass på VMs åpningsøvelse.

30-åringen har imidlertid vist god form på distanserenn inn mot VM. I januar ble han nummer to på 30-kilometer fellesstart i klassisk i Norgescup på Lygna.

Han fulgte opp med ny andreplass under NM i Granåsen, før han ble nummer tre på samme distanse i verdenscupen i Lahti. I utgangspunktet var begge disse uttaksrenn til lørdagens skiathlon.

Reklame Er dette årets beste påskeegg?