Golden State Warriors herjer i NBA-sluttspillet

Selv uten superstjernen Stephen Curry leker Golden State Warriors med San Antonio Spurs i NBA-sluttspillet.

Etter utklassingssifre i den første kampen av 1. runde av sluttspillet i Western Conference, så ble det også 116-101-seier i den andre kampen hjemme i Oracle Arena i Oakland.

De regjerende NBA-mesterne styrer galant mot avansement til 2. runde i serien som spilles best av sju kamper.

Kevin Durant bidro med 32 poeng for mesterlaget, mens det ble 31 poeng for Klay Thompson. 34 poeng gjorde at LaMarcus Aldridge ble gjestenes toppscorer.

Bortelaget fra texas ledet 53–47 til pause i nattens kamp, men i de to siste periodene ble de overkjørt.

Miami Heat vant 113–103 borte mot Philadelphia 76ers og utlignet til 1–1 i kamper. Det var sistnevntes første tap etter 17 seirer på rappen.

