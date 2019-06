Golf: Andreas Halvorsen sikret historisk US open-billett

Andreas Halvorsen (22) er klar for US Open i golf etter at han natt til tirsdag kom seg gjennom kvalifiseringen. Dermed er to nordmenn klar for storturneringen.

Facebook

Facebook Twitter

Twitter Kopier lenke

22-åringen fra Larvik kvalifiserte seg etter å ha endt ni slag under par etter to runder i kvalifiseringen i Newport Beach, skriver nettstedet Norsk Golf. Fra før er Viktor Hovland (21) kvalifisert for Major-turneringen etter at han vant det amerikanske amatørmesterskapet i fjor. Dermed blir det første gang i historien at to norske herrespillere stiller til start i samme majorturnering. Hovland og Halvorsen vant VM-gull i Japan sammen tilbake i 2014. 8062 spillere meldte seg på til kvalifiseringen til US Open, men når det hele starter 13. juni, er det kun 75 spillere som får lov til å delta. I år er to av disse norske. I fjor ble Kristoffer Reitan tidenes første nordmann i US Open. (©NTB)