Golf: God norsk innsats på europatouren i Belgia

Espen Kofstad og Kristoffer Reitan tok seg begge til 32-delsfinale på europatouren golf i Belgia, men ble slått ut av sine motstandere lørdag.

I alt tre nordmenn var klare for helgens matchplay i Belgia. Espen Kofstad, Kristoffer Reitan og Kristian Krogh Johannessen.

Trioen hadde tidligere i uken tatt seg til utslagsrundene i turneringen som var delt opp i to puljer med 72 spillere i hver. De to første rundene ble spilt på ordinært vis der spillerne gikk 18 hull både torsdag og fredag.

De 32 beste spillerne fra hver pulje er kvalifisert for utslagsrundene i helgen, der to og to spillere møtes til dueller. I 64-delsfinalen vant Kofstad og Reitan sine matcher, mens det ble stopp for Johannessen.

I 32-delsfinalen tapte Reitan for danske Jeff Winther, mens Kofstad måtte gi tapt for Matthew Southgate fra Storbritannia.

