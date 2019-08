Golf: Hovland henger med i tetsjiktet, Ventura falt av

Viktor Hovland henger fortsatt med i tetsjiktet på den første finaleturneringen på PGAs B-tour. Etter 12 spilte hull av 3. runde lørdag er han på delt 5.-plass.

Hovland innledet turneringen i Columbus, Ohio knallsterkt med en 64-runde torsdag. Fredag fikk han trøbbel med hele fem bogeyer, men han spilte seg opp mot slutten av runden og var tross sin 73-runde på delt 4.-plass halvveis i turneringen.

Lørdag måtte han tåle en bogey på 2. hull, men slo tilbake med birdie på 4., 6. og 12. hull. Dermed er han fortsatt i tetsjiktet. Det er bare to slag opp til ledende Brandon Hagy.

De tre finaleturneringene på B-touren er kvalifisering til neste års PGA-tour. De 25 beste totalt, utenom de 25 som allerede har kvalifisert seg gjennom sine prestasjoner på B-touren gjennom hele sesongen, får PGA-tourkort. Det er Hovlands mål i turneringene.

Mens Hovland har seks hull igjen å spille lørdag, har Kristoffer Ventura spilt ferdig for dagen. Etter å ha spilt på 70 slag begge de to første dagene trengte han 73 slag lørdag, og det sendte ham ned til en foreløpig delt 50.-plass.

Hans runde lørdag inneholdt tre birdier, tre bogeyer og en dobbeltbogey (på 11. hull).

Ventura er en av de 25 spillerne som allerede har sikret seg plass på PGA-touren neste år. Hovland håper å sørge for at det blir to nordmenn der i 2020.

