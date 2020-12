Golf: Hovland på 17.-plass i Dubai

Viktor Hovland ligger på delt 17.-plass etter første dag av Europatouren i golf i De forente arabiske emirater torsdag.

Hovland gikk banen på 71 slag, ett under banens par. Tre birdier og to bogeyer og resten par ble fasiten for 23-åringen.

Franske Victor Perez er alene i tet med fem slag under par. Robert Macintyre, Matthew Fitzpatrick og Erik van Rooyen har alle gått fire under par og ligger på delt 2.-plass.

Om Hovland vil være med på neste års Ryder cup i september, må han ha spilt fire turneringer på Europatouren. Hovland er dermed i aksjon i Dubai før han tar juleferie.

Hovland vant sin andre PGA-turnering for tre dager siden da han gikk til topps i Playa del Carmen i Mexico.

(©NTB)

