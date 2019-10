Golf: Johannessen ned fra toppen i Spania

Kristian Krogh Johannessen sliter med å følge opp torsdagens storspill i golfturneringen Open de España. Etter 12 spilte hull fredag er han ett slag over par.

Johannessen gikk åpningsrunden åtte slag under par og var alene i tet etter første dag. Torsdag innledet han sin runde med bogey. Siden er det blitt par 11 ganger på rad.

Dermed har han falt til delt 6.-plass på resultattavla. Han er fem slag bak det spanske hjemmehåpet Adri Arnaus, som har overtatt ledelsen.

Torsdag leverte Johannessen sju birdier, en eagle og en eneste bogey på en knallsterk 63-runde.

De to andre nordmennene i turneringen greier ikke cuten. Kristoffer Reitan og Espen Kofstad er begge ferdige med sin 2. runde og er totalt fire slag over par etter to runder. Kofstad gikk fredagens runde ett slag under par, Reitan gikk runden ett over.

(©NTB)