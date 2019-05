Golf: Kofstad fortsetter storspillet, norsk trio videre til matchplay

Espen Kofstad fortsetter å imponere på europatouren golf i Belgia. Han var fjerde best etter slagspillet. Tre nordmenn er klare for helgens matchplay.

Kofstad fulgte opp torsdagens 66-runde med en 67-runde fredag og var ni slag under par etter de to rundene med slagspill. Han var nest best i pulje A.

De 144 golferne i turneringen er delt inn i to puljer med 72 spillere i hver. De to første rundene ble spilt på ordinært vis der spillerne gikk 18 hull både torsdag og fredag. De 32 beste spillerne fra hver pulje er kvalifisert for utslagsrundene i helgen, der to og to spillere møtes til dueller.

Også Kristoffer Reitan og Kristian Krogh Johannessen er klare for matchplay.

Reitan fulgte opp torsdagens 69-runde med en sterk 67-runde fredag og var sjuende best i pulje B. Johannessen brukte 68 slag torsdag og 72 slag fredag. Det holdt til delt 24.-plass i B-puljen. Fordi 11 spillere delte den plasseringen måtte det omspill til for å skrelle bort to mann. Johannessen levnet ingen tvil da han greide birdie på omspillshullet. De to som røk ut fikk begge bogey.

Helgens matchplay innledes med 32-delsfinaler.

