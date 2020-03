Golfesset Dustin Johnson dropper Tokyo-OL

Den amerikanske golfstjernen Dustin Johnson velger å droppe OL i Tokyo til tross for at han er kvalifisert på det amerikanske laget.

Johnson er for tiden rangert som nummer fem i verden, og ville med det vært inne på USAs lag. Et tøft turneringsprogram er årsaken til at 35-åringen velger bort OL.

Han er den første topprankede golfspilleren som sier at han ikke satser på OL. Johnson deltok heller ikke i Rio de Janeiro i 2016 på grunn av bekymringene rundt zikaviruset. Golf var tilbake på OL-programmet i Rio.

Den 35-årige golfspillerens avgjørelse kommer mens resten av idrettsverden forsøker å ta stilling hvordan de skal forholde seg til utbruddet av koronaviruset.

Spredningen av viruset verden over har resultert en rekke avlysninger og utsatte idrettsbegivenheter, spesielt i Asia og Europa. Nå spørs det hvor mange andre av verdens storspillere i golf som velger bort Tokyo.

Det norske golfhåpet Viktor Hovland har tidligere sagt at OL er på hans sesongplan.

– Man kan bare ikke få gjennomført en OL-turnering med det veldig tette turneringsprogrammet han har, sa Johnsons talsmann David Winkle til ESPN.

OL-turneringen i Tokyo startet elleve dager etter British Open i England. To uker før det har det vært golf-VM i Memphis, og to uker før det igjen har det vært US Open.

Sluttspillet på PGA-touren starter elleve dager etter OL-turneringen så det er nok å gjøre.

(©NTB)