Gomez møtte opp på trening med sår under øyet etter Sterling-krangel

Raheem Sterling er vraket til Englands kommende landskamp som følge av krangelen med Joe Gomez, men landslagssjefen får nå kritikk.

Sent mandag kveld ble det kjent at Sterling og Gomez hadde havnet i bråk under Englands landslagssamling.

Tirsdag formiddag møtte Liverpool-spilleren opp på England-trening med et synlig merke i ansiktet. Flere engelske medier melder at det er Sterling som har påført Gomez såret under øyet, og bilder som FA har lagt ut mandag viser at Liverpool-spilleren ikke hadde et lignende sår da han ankom samlingen med landslaget.

Tirsdag trente likevel begge to sammen med resten av England-troppen.

Southgate får kritikk



Landslagssjef Gareth Southgate har imidlertid allerede bestemt seg for å vrake Sterling til den kommende EM-kvalifiseringskampen mot Montenegro som følge av hendelsen.

Nå får Southgate kritikk fra flere hold. Tidligere England- og Manchester United-stopper Rio Ferdinand er blant dem som reagerer.

I et lengre Facebook-innlegg skriver Ferdinand at han mener landslagssjefen kunne håndtert situasjonen på en bedre måte.

- La oss være ærlige. Slike ting er ikke uvanlig i en tropp full av testosteron, skriver Ferdinand.

Han viser til at han har sett langt mer alvorlige hendelser på tidligere lag han har vært en del av, og skriver at et strupetak som Sterling angivelig skal ha påført Gomez ikke er like alvorlig.

- Hovedspørsmålet er hvorfor dette ikke ble holdt internt, skriver Ferdinand.

- Gareth har utvilsomt sett verre ting i løpet av sin tid som både spiller og manager. Jeg synes dette kunne og burde vært håndtert bedre for å støtte spilleren i stedet for å henge ham ut, forteller den tidligere engelske landslagsspilleren.

- Spillere føler Southgate overreagerte



Den engelske avisen Daily Mail hevder også at flere av spillerne på England har reagert på Southgates håndtering av saken.

Avisen skriver at en rekke av spillerne opplever at landslagssjefen overreagerte.

I likhet med Ferdinand så skal de ikke navngitte spillerne mene at situasjonen er noe som burde ha blitt holdt internt etter at Sterling ba om unnskyldning.

Sterling har også lagt ut en beklagelse i sosiale medier.

Southgate med pressemelding

Den aktuelle krangelen oppstod først under søndagens storkamp mellom Liverpool og Manchester City, men Sterling var tydeligvis ikke ferdig med bråket da de to møtte til samling med England denne uken.

Beklagelsen har imidlertid ikke hindret Southgate fra å vrake Sterling til torsdagens landskamp.

Landslagssjefen kom mandag kveld med en pressemelding om avgjørelsen.

– Dessverre har følelsene fra søndagens kamp ikke dempet seg. En av de store utfordringene og styrkene for oss er at vi har klart å skille klubbenes rivalisering ute fra landslaget, sier Southgate.

– Nå som avgjørelsen er tatt i enighet med hele troppen er det viktig at vi støtter spillerne og ser fram mot kampen torsdag kveld, forteller Southgate.

England ligger i toppen av sin gruppe i EM-kvalifiseringen med tre poeng ned til Tsjekkia og fire til Kosovo.