Graham-assist på Barcelona-kvinnenes første mål på Camp Nou

Caroline Graham Hansen hjalp Barcelona til 5-0-seier over Espanyol i kvinnelagets aller første kamp i klubbens storstue Camp Nou.

På grunn av pandemien ble kampen spilt uten tilskuere, men det var likevel historisk sus over anledningen. Kampen markerte 50-årsjubileet for første gang et kvinnelag slapp til på den sagnomsuste arenaen, men denne gang gjaldt det klubbens egne kvinner og byderby i La Liga.

Første omgang så ut til å ebbe ut uten scoringer, men i 45. minutt tok Graham Hansen hjørnespark fra venstre. Hennes innoverskrudde serve fant hodet til Alexia Putellas, som nikket ballen inn i lengste kryss.

Det førte til ville jubelscener hos Barcelona-spillerne.

Returer

Marta Torrejón doblet ledelsen i det 54. minutt. Hun var femte Barcelona-spiller som rørte ballen inne i feltet i et angrep der gjestene aldri greide å klarere skikkelig. Til sist feide Marta ballen i mål etter at Aitana Bonmatis skudd ble klarert rett ut til henne.

Graham var tilskuer til det målet, men høyst involvert i det tredje. Hun tok seg til dødlinja og la skrått ut til Aitana, som etter en herlig vending så skuddet sitt blokkert. Melanie Serrano knallet inn returen på volley.

Målfest

Den norske landslagsstjernen ble byttet ut i det 65. minutt. Inn kom nederlandske Lieke Martens, som med hodet scoret 4-0-målet sju minutter senere. Ana Maria Crnogorcevic fastsatte resultatet da hun styrte inn et langskudd.

Barcelona har vunnet alle sine 11 seriekamper med sammenlagt 62-2 og topper tabellen tross færre spilte kamper enn rivalene.

Laget spiller normalt sine hjemmekamper på Estadi Johan Cruyff, som har 6000 tilskuerplasser.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 87,44 øre - fastpris 24,90 øre