Graham Hansen-mål i storseier

Caroline Graham Hansen satte inn Barcelonas tredje scoring da katalanerne knuste Valencia 7-0.

Målet kom etter 36 minutter spill. 25-åringen mottok ballen ute på sin høyreside og utfordret Valencia-backen, før hun fra skrått hold banket ballen presist i lengste hjørne.

Da hadde Mariona Caldentey allerede rukket å score to ganger. Asisat Oshoala noterte seg for ett hattrick, mens Marta Torrejón sto for Barcelonas siste mål i nedsablingen.

Med det fortsetter Barcelona sin seiersmarsj i den spanske toppdivisjonen. Etter åtte spilte kamper står Graham Hansen og co. med full pott og en knusende målforskjell: 45 scorede mål og kun ett innsluppet. Granadilla følger hakk i hæl ett poeng bak, men har spilt to flere kamper.

Det var Graham Hansens første ligakamp etter at hun ble satt i karantene i begynnelsen av desember. I midtuken markerte den norske landslagsspilleren seg med assist i 4-1-seieren over PSV i mesterligaen.

(©NTB)

