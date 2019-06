Graham Hansen med fra start for kvinnelandslaget mot Australia

Norges kanskje viktigste offensive spiller er erklært kampklar og starter i åttedelsfinalen mot Australia.

NICE (Nettavisen): Graham Hansen gjennomførte hele gårsdagens trening i Nice, men lege Said Tutunchian var likevel tilbakeholden med å friskmelde henne til kveldens åttedelsfinale i VM.

Landslagslegen fortalte at de måtte se an reaksjonen fredag ettermiddag og at en avgjørelse først ville bli tatt lørdag morgen. Nå er det klart at 24-åringen er frisk nok fra sin ankelskade, og at hun er klar til å starte mot Australia.

Det kommer fram av lagoppstillingen som fotballandslaget selv har lagt ut på Twitter.

Martin Sjögren starter dermed som forventet, med Graham Hansen i spann med Isabell Herlovsen på topp, mens Karina Sævik tar plass ute til høyre.

Slik starter Norge (4-4-2): Ingrid Hjelmseth, Ingrid Moe Wold, Maren Mjelde, Maria Thorisdottir, Kristine Minde, Karina Sævik, Vilde Bøe Risa, Ingrid Syrstad Engen, Guro Reiten, Caroline Graham Hansen, Isabell Herlovsen.

Sjögren uttalte til Nettavisen fredag at han forberedte to ulike lagoppstillinger til kveldens storkamp - én med Graham Hansen og én uten.

Nå er det klart at han kan benytte seg av plan A ettersom Barcelona-spilleren er teipet opp og erklært kampklar.

Landslagslege Tutunchian uttalte fredag at Graham Hansen kom seg igjennom fredagens trening uten nevneverdige smerter.

Det var likevel et usikkerhetmoment hvordan kroppen ville respondere på treningen.

- Hun har respondert veldig bra på trening, og hun så veldig bra ut. Det som blir spennende å se er reaksjonen i ettermiddag, så vi vil ta en avgjørelse i morgen, sa Tutunchuan til Nettavisen og resten av det norske pressekorpset i Nice fredag.

Han la til at ankelen til Graham Hansen er langt bedre enn hva den var etter kampen mot Sør-Korea da hun måtte forlate banen like etter pause.

Kveldens kamp sendes på NRK, men du kan også følge den i vårt livesenter.