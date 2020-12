Graham Hansen med to førjulsgaver for Barcelona

Caroline Graham Hansen (25) var tilbake i toppslag og puttet to ganger da Barcelona slo PSV 4-1 og tok seg glatt videre til åttedelsfinale i mesterligaen.

Med 4-1-seier ble det 8-2 sammenlagt.

Kun tre minutter og 40 sekunder var spilt da Caroline Graham Hansen mottok en presis tversoverpasning. 25-åringen dempet ballen med en glimrende førstetouch, og fra sin høyrekant sendte hun i vei et hardt og lavt skudd fra like utenfor 16-meteren. Det gikk inn i det lengste hjørnet for PSV-keeper Sari van Veenendaal.

Målet var Barcelonas 50. på de siste ti kampene.

Fire minutter før pause var det duket for 2-0. Målscorer var Lieke Martens etter pasning fra Marta Torrejón.

Et drøyt kvarter ut i 2. omgang scoret Graham Hansen sitt andre. Hun ble spilt enkelt gjennom PSV-forsvaret og plasserte ballen lett i det lengste hjørnet igjen. Scoringen var en tilnærmet repetisjon av den første, bortsett fra at holdet var litt kortere.

Martens ville ikke være noe dårligere enn angrepsmakker Graham Hansen og bidro med en dobbel mot laget fra sitt eget land til 4-0 i det 75. minutt. Graham Hansen var for øvrig byttet ut noen minutter før den siste scoringen kom.

PSVs trøstemål kom på overtid ved Joëlle Smiths.

Manchester City herjet med Vilde Bøe Risa og Göteborg og vant 3-0. Dermed er det engelske laget videre til åttedelsfinale etter 5-1 sammenlagt.

Bøe Risa forlenget kontrakten sin med én dag for å spille denne siste kampen for Göteborg. Det er uavklart om den norske landslagsspilleren skriver ny kontrakt med den svenske klubben eller ikke.

