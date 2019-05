Graham Hansen om å bli presentert som Barca-spiller: - Stor stas

Den norske profilen ble presentert som en stjernespiller verdig etter overgangen til Barcelona.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Mandag kom endelig bekreftelsen på at Caroline Graham Hansen har skrevet under for Barcelona.

Lyn-jenta forlater dermed tyske Wolfsburg for å spille for denne sesongs tapende Champions League-finalist, og at 24-åringen satte sin signatur på kontrakten ble presentert i stor stil av den katalanske storklubben.

Til sammen la Barcelona, med over 168.000 følgere, ut sju oppdateringer på Twitter med Graham Hansen i sentrum. Deriblant flere videointervjuer og bilder fra da den tidligere Wolfsburg-spilleren ble presentert på lagets hjemmearena.

Selv 24-åringen ble tatt litt på senga av hvordan hun ble presentert i den ærverdige Barca-drakten.

- De gjorde veldig mye ut at det. Jeg visste de hadde sagt at vi skulle gjøre en ordentlig presentasjon, men det var som om det var en herrespiller de presenterte, så det var stor stas å få lov til å være en del av det, sier hun til Nettavisen tirsdag.

Nå ser hun fram til å vinne titler med det som er en tittelvant klubb, spesielt om man inkluderer herrelaget.

- Jeg har veldig tro på at det er stedet man bør være om man skal være med de beste. De har et fantastisk bra lag og spiller en veldig fin fotball, og har bygget over mange år. Å bli hentet som den spilleren de mener jeg er, setter jeg veldig stor pris på.

Her er noen av meldingene Barcelona la ut i sosiale medier for å annonsere Graham Hansen-overgangen:

Ville avklare fremtiden før VM



Graham Hansen har nettopp kommet tilbake fra den spanske byen og gjennomført den første treningen under landslagssamlingen på Ullevaal når Nettavisen møter henne på Norges nasjonalarena.

Nå er det kun VM med Norge som gjelder for den nybakte Spania-proffen. Hun forteller at hun ønsket å få overgangen bekreftet så tidlig som mulig for ikke å forstyrre oppladningen til mesterskapet i Frankrike.

- Jeg synes det var deilig å få det ut, så man slipper å få spørsmål om det. Det var en fin dag i går, og det er fint å kunne fokusere på VM nå, forteller hun og får støtte av landslagssjef Martin Sjögren.

- Det er noe vi pratet om sammen. Det er bra å få det offisielt slik at det ikke blir så mye spekulasjoner som leder til enda flere spekulasjoner. Jeg tror det er bra for alle som er innblandet, og kanskje spesielt for Caroline, forteller svensken som tror den katalanske storklubben passer hans største stjerne godt.

- Det er en heftig overgang. Barcelona er en ekstremt stor klubb, og det er en bra overgang for Caroline, sier landslagstrenerne som nå har samlet sine tropper før VM-åpningen i Frankrike mot Nigeria.

SAMLET: Landslagssjef Martin Sjögren hadde sin første treningssamling på precampen i Oslo. Her sammen med Graham Hansen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Tar presset med knusende ro



8. juni går startskuddet for Sjögren, Graham Hansen og resten av det norske laget i VM. Før det skal laget ha treningsleir både i Oslo, Moss og Frankrike, og det er hevet over enhver tvil at Norge er avhengig av at Graham Hansen leverer varene om det skal bli medalje som er det uttalte målet for det norske laget.

Det forventningspresset tar den norske stjernen med stoisk ro.

- Jeg føler egentlig det har vært sånn de siste to årene. Man har fått tidlig forventninger fordi man har vært god tidlig. Jeg tar det med knusende ro, men er klar over at man må bidra med sitt beste for at vi skal ha en sjanse, sier hun før hun fortsetter.

- Jeg er vant til å være i en klubb der det samme forventes hver dag. Det å skulle gjøre det for landet sitt, er mer stolthet enn et stort ekstra press.

Norge VM-åpner i den franske byen Reims mot Nigeria 8. juni. Deretter går turen til Nice hvor vertsnasjon Frankrike venter, før gruppespillet avsluttes mot Sør-Korea.