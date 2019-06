Graham Hansen ut med skade da kvinnelandslaget gikk til åttedelsfinalen i VM

Norge imponerte ingen, men avanserte til åttedelsfinalen i VM etter seieren mot Sør-Korea. Et stort skår i gleden er imidlertid skaden på Caroline Graham Hansen.

SØR-KOREA - NORGE 1-2:

REIMS (Nettavisen): For etter en drømmestart som endte i scoring på straffe allerede etter tre minutter, slet det norske laget stort i store deler av kampen.

Martin Sjögrens mannskap klarte ikke å finne ut av det høye sørkoreanske presset, og maktet heller ikke å holde i ballen de gangene den var i laget.

Det måtte et nytt straffespark til for å roe de norske nervene, men i samme situasjon steg pulsen til de norske supporterne.

Graham Hansen tråkket såpass tråkket kraftig over i situasjonen at hun måtte byttes ut, og ble sittende oppløst i tårer på benken.

Det gjør at hun etter alle solemerker er usikker til åttedelsfinalen som blir spilt i Nice lørdag.

Det er svært, svært dårlig nytt for Norge.

- Det ser ut som en overstrekk i kneet. Det er ikke bra, sa TV 2s ekspertkommentator Solveig Gulbrandsen etter å ha sett situasjonen.

Reprisene viste at det gikk ut over ankelen til Norges nummer 10, som er svært viktig for et norsk lag som vil trenge alle sine beste spillere i åttedelsfinalen.

Da dommeren blåste av mandagens siste gruppespillkamp måtte det norske laget tåle pipekonsert fra tribunene i Reims.

Sør-Korea reduserte etter 77 minutter da Min-Ji Yeo satte ballen i mål etter glimrende angrepsspill, men samtidig satte Wendie Renard inn 1-0 for Frankrike mot Nigeria og sørget for at selv uavgjort mot Sør-Korea ville vært nok for avansement.

I åttedelsfinalen venter enten Brasil, Italia eller Australia.

TÅRER: Her sitter en gråtkvalt Graham Hansen etter å ha pådratt seg et kraftig overtråkk mot Sør-Korea. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Drømmestart



Publikum i Reims hadde knapt funnet setene sine da dommer Marie-Soleil Beaudoin pekte på straffemerket.

Maria Thorisdottir ble revet ned i feltet på en corner, og ble tildelt et helt fortjent straffespark.

Etter at Beaudoin hadde brukt flere minutter på å gi beskjed til både spillere og keeper om ikke å bevege seg før skuddet var gått, trillet Graham Hansen ballen i nettmaskene.

Min-Jung Kim gikk riktig var nei, men ikke lang nok til å holde straffesparket ute.

Scoringen ble imidlertid avløst av en svært dårlig norsk omgang. Det sørkoreanske laget låste av høyt i banen, og til tross for at det åpnet opp enorme rom i mellomrommet, maktet ikke de norske spillerne å spille seg ut.

Det endte heller med flust av balltap, og om Sør-Korea hadde vært hakket mer klinisk foran kunne resultatet vært alt annet enn 1-0 til pause.

Etter at kaptein Maren Mjelde headet over på en corner like etter 1-0-scoringen, kom ikke neste skikkelig Norge-mulighet før etter 45 minutter da Guro Reiten skjøt utenfor etter en god prestasjon.

I mellomtiden hadde Sør-Korea skapt muligheter både på dødball og i åpent spill, men Norge slapp med skrekken - mye som følge av sørkoreansk udyktighet foran mål.

1-0: Her har Graham Hansen nettopp satt inn lederscoringen mot Sør-Korea. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Graham Hansen-skade

Heller ikke Martin Sjögren var fornøyd med det han så i den første omgangen.

Lisa-Marie Karlseng Utland ble værende igjen i garderoben etter pause, mens Karina Sævik kom inn og tilførte det norske angrepsspillet mer fart.

Byttet gjorde at Graham Hansen ble flyttet fram som spiss, og allerede etter 50 minutter viste hun sine kvaliteter.

Med fart og teknikk kom seg fri inne i feltet, før hun ble klippet ned av Chae-Rim Kang. Taklingen endte med straffespark, men gikk ut over ankelen til Barcelona-spilleren.

Hele den norske delegasjonen holdt pusten på tribunen da 24-åringen lå og vred seg i gresset, og reprisene viste et kraftig overtråkk som i ytterste konsekvens kan bety at mesterskapet er over.

Skaden gjorde at det var Isabell Herlovsen som fikk muligheten fra krittmerket, og spissen scoret.

Straffen var ikke den beste, men til tross for at Kim fikk begge hendene på ballen maktet hun kun å slå den videre inn i mål.

Scoringen var Herlovsens 61. mål på landslaget, og hun er nå kun fem mål bak Marianne Pettersen som er mestscorende.

Det norske laget sprudlet heller ikke etter 2-0-scoringen og var på mange måter heldige som kunne innkassere tre poeng.

Til slutt kom reduseringen da Geum-min Lee på lekkert vis hælflikket Min-Ji Yeo alen igjennom. Spissen var sikker alene med Ingrid Hjelmseth, og sørget for stor jubel blant høylytte sørkoreanske fans på Stade Auguste-Delaune.

Mandag var det imidlertid kun nettopp de tre poengene som betød noe, og Sjögren kan nå rette snuten tilbake mot Nice hvor han har fem dager på å forberede laget på åttedelsfinale.