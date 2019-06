Graham Hansens visdomsord til seg selv: - Det er viktig å huske at fotball skal være gøy

Den norske stjernespilleren skriver alltid en helt spesiell beskjed til seg selv på en liten bit med sportsteip.

ALLIANZ RIVIERA, NICE (Nettavisen): Caroline Graham Hansen og resten av det norske laget rystet onsdag Frankrike i fotball-VMs gruppe A.

Etter at de franske storfavorittene tok ledelsen på et fullpakket Allianz Riviera, utlignet Norge etter pause da et innlegg fra Isabell Herlovsen gikk via en klønete Wendie Renard og i mål.

Målet stilnet nærmest samtlige av de 35.000 fremmøtte i Nice, men det seiersvante hjemmepublikumet fikk til slutt få noe å juble for igjen.

Vertene rodde nemlig seieren i land med en sen scoring. Ingrid Syrstad Engen var for sent ute i en duell med Marion Torrent, og etter at både dommerne i VAR-bussen og hoveddommer Bibiana Stenhaus hadde studert videobildene, ble det pekt på straffemerket.

Lyons Eugenie Le Sommer var iskald fra elleve meter og sikret til slutt tre kjærkomne poeng for vertsnasjonen.

Har motiverende sitat til seg selv på teipbit



Graham Hansen tuslet skuffet rundt i intervjusonen etter kampslutt mens hun svarte på spørsmål utallige både norske og internasjonale journalister.

Den oppmerksomme TV-seer kunne kanskje se at hun hadde teipet sammen ringe- og langefingeren, noe som i seg selv ikke er særlig oppsiktsvekkende.

Om man så nøye kunne man imidlertid se at den ferske Barcelona-spilleren også hadde skrevet noe på teipbiten.

- Det står «Det går bra, du er bra. Det er viktig å huske på at fotball skal være gøy», forteller hun til Nettavisen etter kampslutt og legger til at hun skriver den samme beskjeden til seg selv hver kamp.

BESKJED: Graham Hansen i samtale med lagvenninne Ingrid Moe Wold. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

24-åringen hadde en noe rufsete start på onsdagens kamp. Flere ballmist kombinert med noe mangel på hjelp fra lagvenninnene sørget for at hun aldri kom skikkelig igang, men hun var uansett delaktig i at Norge lenge nektet Frankrike å skape det helt store.

Derfor var det ekstra tungt at straffesparket kom litt ut av det blå da Torrent gikk over ende i feltet.

- Vi følte vi hadde kampen i vår hule hånd, så det var selvfølgelig surt, sier hun og sikter til straffescoringen til Le Sommer etter 72 minutter.

- Alfa omega at vi har alle med oss

1-1-scoringen knapt 20 minutter tidligere sørget imidlertid for eufori hos Graham Hansen, resten av det norske laget og de fremmøtte supporterne i Nice.

Samtlige av utespillerne som startet kampen valgte å feire scoringen sammen med spillerne som var plassert på benken av Sjögren.

Det viser igjen hvilket samhold som virker å rå i den norske troppen dette mesterskapet.

- Vi hører de heier på oss hele veien selv om det er 34.000 franskmenn på tribunen. Vi hører våre supportere, så det er alfa omega at vi har alle 23 med oss. Det er folk som ikke kommer til å spille, og da er det viktig å vise at de er like mye med på det her som de som faktisk spiller, for uten dem går det ikke. Vi er så lenge på tur, og det er derfor det er så utrolig viktig å vise at det målet var like mye deres som vårt utpå det. Det er tross alt 23 av oss som har mulighet til å nå målet vårt, sier Graham Hansen.

Hun mener Norge bør være stolte av prestasjonen som ble vist mot Frankrike, og får støtte av Herlovsen.

Spissen var siste norske spiller på 1-1-målet, og svarte med å hysje på det franske publikumet.

Nå ser hun frem til å ha alt i egne hender før den avgjørende kampen mot Sør-Korea.

- Man få lov til å være litt skuffet og lei seg i dag, for man ønsker å vinne hver gang. I morgen blir det en rolig dag før vi drar tilbake til Reims, og så starter fokuset inn mot Sør-Korea, sier hun og fortsetter.

- Vi skal jobbe godt inn mot den kampen, og vi er sugne på å ta annenplassen i gruppa. Vi har mål om medalje, og i dag viser vi at vi kan hamle opp med de beste, så det kan bli et langt VM dette, sier hun med et smil.

Selv uavgjort i den nevnte kampen mot Sør-Korea vil etter alle solemerker være nok for å sikre annenplassen i gruppa som gir avansement til åttedelsfinalen. Der venter i så fall enten Brasil, Italia eller Australia.