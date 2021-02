Halvor Egner Granerud ble disket etter å ha vunnet fredagens hopprenn i Rasnov i Romania.

Artikkelen oppdateres

Det melder Hopplandslaget på sin Twitter-konto fredag ettermiddag.

Dressen for stor ved hoften

Nettavisen har vært i kontakt med landslagsassistent Magnus Brevig.

Han er ikke på plass i Romania, men har snakket med det norske støtteapparatet der nede som kunne fortelle hva som hadde skjedd.

- De sier at dressen var litt for stor ved hofta, sier Brevig til Nettavisen

Landslagstrener Alexander Stöckl bekrefter også at Granerud ble diskvalifisert fordi dressen var for stor ved hoften.

- Halvor er veldig skuffet, men han aksepterer det, sier Stöckl til Nettavisen.

Stöckl forklarer at de tilpasser dressene underveis i sesongen og at dressen ble for stor under fredagens konkurranse. Nå skal det norske støtteapparatet se nærmere på feilen som har blitt gjort og vil tilpasse deretter.

Landslagstreneren vet foreløpig ikke hvor mye over grensen Granerud har vært, men er tydelig på at det ikke kan ha vært snakk om mye. De har imidlertid ingenting å si på kontrollen som ble gjort.

Japaner tok seieren

Granerud så ut til å ha tatt sin 12. verdenscupseier, og med det blitt historisk som tidenes mestvinnende nordmann i verdenscupen foran Roar Ljøkelsøy, som har 11 seirer.

Nordmannen hoppet 94 meter i den første omgangen og ledet dermed rennet. I andre omgang la han på ytterligere 2,5 meter og beholdt førsteplassen - helt til han gikk inn i bua for utstyrskontroll.

NRK avsluttet sendingen fra rennet da Granerud gikk inn til utstyrstesten.

- De skal inn å sjekke dressen nå da, men det har jo ikke vært noe problem tidligere, sa kommentator Magnus Sveen, men denne gangen ble det altså problemer.

Også tyske Markus Eisenbichler, som ble nummer 18, ble diskvalifisert.

Japanske Ryoyu Kobayashi stakk av med seieren etter at Granerud ble disket, mens Kamil Stoch fra Polen ble nummer to. Tyskeren Karl Geiger rykket opp på tredjeplass.

Daniel André Tande ble beste nordmann på sjetteplass, mens Robert Johansson ble nummer elleve. Marius Lindvik endte på 13. plass.

