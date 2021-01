Granerud har blitt millionær på halvannen måned

Nå er det én ting han vil unne seg.

Suksessen i hoppbakken har gjort Halvor Egner Granerud til en millionær på rekordtid.

Fredag gikk han til topps i kvalifiseringen til helgens verdenscuprenn i Titisee-Neustadt og bikket med det over én million kroner i inntjente premiepenger denne vinteren.

Det bekrefter han selv.

- Jeg har i løpet av sesongen gått fra å ha litt trang økonomi til å ha det rimelig komfortabelt, sier Granerud til Nettavisen.

Har tjent 830.000 kroner bare på verdenscupen



Med det beste hoppet i fredagens kvalik i Titisee-Neustadt vant nordmannen 3000 sveitsiske franc. Totalt har han vunnet 87.700 sveitsiske franc i verdenscupen denne sesongen, noe som tilsvarer cirka 830.000 norske kroner.

I tillegg har han mottatt premiepenger for både gullet i lagkonkurransen og sølvet i VM i skiflyging i Planica i desember. Det gjør at totalsummen nå er over én millioner kroner.

Premiepengene er så og si den eneste ordentlige inntektskilden hopperne har og Granerud opplever det som en lettelse at han nå har sikret seg en solid inntjening.

- Det føles veldig digg. Da jeg bikket 3-400.000 så tenkte jeg at jeg i hvert fall har penger til å være skihopper i ett år til. Nå har jeg sånn at jeg kan være skihopper i tre år til, forteller Granerud.

Han forklarer at han tenkte en del på premiepengene i starten av sesongen, men etter hvert som han har tjent inn nok til å holde hjulene i gang så har det blitt mindre viktig.

Planlegger restaurantbesøk

Granerud er tydelig på at han ikke er typen som vil sløse bort pengene han nå har sikret seg.

Han bestemte seg imidlertid allerede før sesongen at det var én ting han skulle unne seg dersom han sikret seg nok premiepenger.

- Det er ingenting jeg må ha, men jeg bestemte før sesongen at hvis jeg vant et verdenscuprenn så skulle jeg unne meg en tur på en Michelin-restaurant, forklarer Granerud.

Med fem verdenscupseire så langt denne vinteren kan han med god samvittighet dra på restaurant.

24-åringen som bor i Trondheim sier at han planlegger restaurantbesøk når han hjemme etter sesongen.

I Trondheim er det i dag tre restauranter med én stjerne i Michelin-guiden; Credo, Speilsalen og Fagn.

- Da blir det en million til

Granerud har fort ingen problemer med å unne seg besøk på alle tre restaurantene dersom han fortsetter å levere hopping på like høyt nivå utover vinteren.

Fredag vartet han opp med et kanonhopp i krevende forhold i Titisee-Neustadt hvor det skal være verdenscuprenn både lørdag og søndag.

- Hvis jeg hopper akkurat sånn resten av sesongen, så blir det fort en million til, sier Granerud.

Lørdagens verdenscuprenn starter klokken 16.00 i den store bakken i Titisee-Neustadt - en bakke Granerud har sansen for.

- Det er en morsom hoppbakke som er litt gammeldags. Man får litt følelsen av å være på renn i Norges-cup et eller annet sted. Man ser at treverket ikke er helt nytt. Bakken er også fryktelig bratt med et kort ovarenn og langt unnarenn. Det er en veldig kul bakke, forteller nordmannen som jakter sin sjette verdenscupseier.

