Granerud med sesongens 8. verdenscupseier

Ny triumf for Halvor Egner Granerud.

Granerud hoppet bakken ned i Willingen og sikret seg sesongens åttende verdenscupseier. Med 149 meter var nordmannen suveren og vant med 19,3 poeng ned til Piotr Zyla.

Markus Eisenbichler hoppet nest lengst med 143 meter og ble nummer tre.

Seieren var Graneruds nummer åtte for sesongen. Ingen nordmann har flere i én og samme sesong.

- Jeg er rett og slett imponert Det er helt utrolig at han holder kontroll på nervene under slike forhold. Det blåste fra alle kanter, men han er dønn solid. Det er det som skiller han fra alle de andre, at han leverer og leverer, sier landslagssjef Alexander Stöckl til NRK etter den norske triumfen.

Krevende vindforhold i den tyske bakken gjorde at arrangøren valgte å avlyse finaleomgangen. Det tok to timer å få gjennomført første omgang på grunn av mange vindforsinkelser.

- Det føltes virkelig bra. Jeg prøvde å vente så lenge som mulig med å gå opp, så jeg var fortsatt ganske varm i kroppen da jeg fikk signalet. Kroppen var bra, og jeg føler at jeg var ganske heldig med forholdene også, sa Granerud i seiersintervjuet med arrangøren.

Daniel-André Tande ble nest best av de norske hopperne på 5.-plass. Han hoppet 128 meter i krevende forhold og fikk 125,9 poeng.

Robert Johansson endte på 11.-plassen med 117,4 poeng etter et svev på 129,5 meter.

Anders Håre (113,8 poeng) ble nummer 19, Johann André Forfang (109,3) nummer 23 og Marius Lindvik (107,8) nummer 26.

