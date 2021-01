Granerud nummer to i nyttårshopprennet – overtok ledelsen i hoppuka

Halvor Egner Granerud ble andremann i nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen og tok over ledelsen i sammendraget. Polske Dawid Kubacki vant.

Formsterke Granerud gjorde to meget gode hopp på 137 og 136 meter. Det klarte bare regjerende hoppukemester Kubacki å straffe. Han landet på 144 meter i sitt andre hopp og vant rennet med 7,2 poeng.

Tyske Karl Geiger, som ledet hoppuka etter åpningsrennet i Oberstdorf, lyktes ikke hundre prosent fredag. Han ble nummer fem.

Piotr Zyla sørget for to polakker på seierspallen med sin tredjeplass.

Granerud leder nå hoppuka sammenlagt med drøye fire poeng på Geiger.

– Heldigvis gjorde Halvor et lignende hopp som i første omgang med litt mer krevende forhold. Kubacki hadde litt flaks i siste flyfase og fikk litt luft, og han er ekstremt flink til å sette nedslag på lange lengder. Da er han vanskelig å slå, sa landslagssjef Alexander Stöckl til NRK etter finaleomgangen.

Som følge av at forholdene var for gode, ble Granerud ventende på toppen før han kunne gjøre sitt andre hopp.

Tande slo tilbake

Johann André Forfang ble nest beste nordmann i Garmisch. Han landet på 128,5 i sitt gode førstehopp og fulgte opp med 132 i det andre. Dermed kunne tromsøværingen glede seg over en oppløftende niendeplass.

Daniel-André Tande hadde store problemer da han landet på 60 meter i treningsomgangen i Garmisch torsdag, og fredag ble det en ny bom med 75 meter i prøveomgangen.

I rennet løftet imidlertid Kongsberg-gutten seg kraftig. 126 meter i første omgang og et solid andrehopp på 127,5 meter ga 15.-plass i Olympiabakken.

Opptur for Johansson

Robert Johansson fikk en blytung start på hoppuka da han ikke klarte å kvalifisere seg for finaleomgangen i åpningsrennet i Oberstdorf. Fredag gikk det bedre. 124,5 meter i første omgang ble det til 127,5 meter og klatring på resultatlista i den andre. Til slutt ble Søre Ål-hopperen nummer 18.

Hoppukedebutant Sander Vossan Eriksen måtte nøye seg med ett hopp fredag etter å ha blitt slått i den helnorske duellen mot Halvor Egner Granerud i første omgang.

Marius Lindvik lå best an i sammendraget av de norske etter åpningsrennet i Oberstdorf, men Rælingen-hopperen kom aldri til start i Garmisch som følge av at han torsdag måtte opereres for en betent visdomstann.

(©NTB)

