Granerud til topps i Russland - Johansson satte bakkerekord

Det ble en stor norsk hoppdag i russiske Nizjnij Tagil.

Halvor Egner Granerud gikk helt til topps, mens Robert Johansson hoppet seg opp til pallen etter et monsterhopp som endte med bakkerekord i finaleomgangen.

Granerud er i kanonslag for tiden, og lå på annenplass etter den første omgangen.

Ledende Markus Eisenbichler feilet imidlertid totalt i sitt andre hopp, noe som gjorde at Granerud kunne juble for seier i verdenscupen etter et finalehopp på 132 meter.

Juble kunne imidlertid også Robert Johansson.

30-åringen var uheldig i den første omgangen og lå på 25.-plass, men et kjempehopp på 142,5 sørget for at ikke bare avanserte til tredjeplass, samtidig satte bakkerekord.

For ikke bare hoppet Johansson bakket ned, han maktet også å sette et prikkfritt nedslag og ble belønnet med to ganger 19,5 som tellende fra dommerne.

- Det er rått å se på. En litt dårlig førsteomgang, men så klinker han til, og du verden som Johansson flyr! sa NRK-ekspert Johann Remen Evensen etter hoppet til 30-åringen.

Også sportssjef Clas Brede Bråthen frydet seg etter en stor norsk hoppdag.

- Robert hopper seg opp fra 25.- til 3.-plass, med bakkerekord, nedslag og flotte stilkarakterer. Halvor tar over ledelsen i WC. Dette var en av de store norske hoppdagene. Maren (Lundby, red. anm) blir norsk mester i stor bakke og viser solide konkurranseevner. Unggutten Bendik Jacobsen Heggli vinner sitt første norske mesterskap, som senior. Fin dag, skriver han i en SMS til Nettavisen etter at Granerud hadde sikret seieren i Nizjnij Tagil.

Daniel André Tande ble tredje beste norske på 18.-plass, mens Sander Vossan Eriksen og Johann André Forfang fulgte på påfølgende plasser.

Granerud er virkelig i dytten etter å ha tatt karrierens største seier i Ruka tidligere denne uka.

I den første omgangen strakte 24-åringen seg til 132,5 meter i Russland lørdag etter å ha utnyttet oppdrift nederst i bakken.

Det førte han opp i ledelsen som nest siste hopper, men tyske Eisenbichler dunket til med 136,5 meter i sitt hopp og leder med 144,4 poeng etter den første omgangen i verdenscuprennet.

Tyskeren mislyktes imidlertid totalt i den andre omgangen, og sørget for ny norsk jubel i hoppbakken.

