Granerud truet etter TV-intervju

Halvor Egner Granerud har skapt sinne i Polen. Nå har han blitt bedt om å passe seg.

Det var en frustrert Granerud som snakket med norske TV 2 etter hoppuke-rennet i Innsbruck søndag ettermiddag.

Nordmannen ga blant annet utrykk for at han synes polakkene var mer heldige med forholdene.

Samtidig mente han også at hoppukeleder Kamil Stoch presterer såpass ujevnt i bakken at han fortsatt tror han kan kjempe om sammenlagtseieren i hoppuka - til tross for at han er 20 poeng bak polakken før den siste konkurransen i Bischofshofen.

I en egen video rettet mot polske fans beklager Granerud måtet han har blitt oppfattet på.

For reaksjonene har ikke latt vente på seg fra hoppgale polakker. Enkelte har også kommet med trusler.

- Ikke kule meldinger



På en pressekonferanse mandag kveld forteller nemlig Granerud at han har fått meldinger om at han bør passe seg når han kommer til Zakopane og Polen senere vinter.

Granerud liker ikke det han leste.

- Det er ikke kule meldinger å se i innboksen, sier Granerud til Nettavisen.

Han tror imidlertid det skal gå fint å reise til Polen i midten av januar.

- I Zakopane er det uansett god sikkerhet og mye vakter overalt, så det tror jeg blir uproblematisk, forteller den norske hopperen.

Stöckl: - Ikke fint



Landslagstrener Alexander Stöckl liker ikke meldingene Granerud har mottatt, men virker likevel ikke å være for bekymret.

- Det er dessverre sånn at det er mange på sosiale medier som går over streken. Det får man dessverre ikke gjort alt for mye med. I de aller fleste tilfeller så er det noen som kommer med en emosjonell uttalelse der og da, men når man møter dem personlig så blir det noe annet, sier Stöckl til Nettavisen.

- Jeg synes ikke at det er fint og jeg synes det er dumt å gjøre sånne ting, men det får man dessverre ikke gjort noe med, forteller landslagstreneren.

Stemningen virker tilsynelatende å ha snudd noe blant polske hoppfans etter at Granerud delte en video der han beklager og forklarte nærmere hva han mente med det han sa etter søndagens nedtur i Innsbruck.

Steinar Bjerkmann, pressesjef for det norske hopplandslaget, forteller at de har fått mange positive tilbakemeldinger etter at de delte videoen.

- Den er sett av over 300.000 brukere nå. Det vitner om en stor hoppinteresse og jeg tror at de aller fleste opplever videoen som en ektefølt og sterk video hvor Halvor prøver å forklare sine tanker og hvordan det gikk feil, sier Bjerkmann til Nettavisen.

Granerud håper nå å kunne legge støyet bak seg og konsentrere seg om den avgjørende konkurransen i Bischofshofen.

Der er han klar på hva han må gjøre dersom han skal ha en mulighet til å vinne hoppuka.

- Jeg tenker at jeg må gjennomføre to tilnærmet perfekte skihopp. Jeg håper på litt flaks. Da kan det gå. Jeg føler at det er en veldig enkel tilnærming til konkurransen i form at kun det perfekte er godt nok. Så får vi se, sier Granerud.

Tirsdag er det kvalik i Bischofshofen, før hoppuka avgjøres med selve rennet onsdag.

