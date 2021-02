Granerud vil ikke gjøre som Stöckl og lagkameratene: - Har opplevd det som stressende

Halvor Egner Granerud (24) tar ingen sjanser i jakten på verdenscuptrofeet og VM-gull.

Den norske landslagshopperen er inne i en eventyrsesong.

Søndag tok han sin 10. verdenscupseier for sesongen da han vant i tyske Klingenthal og er nå storfavoritt til å vinne både verdenscupen sammenlagt og ta VM-gull i Oberstdorf om få uker.

Det som imidlertid kan ødelegge for nordmannen er en postiv Covid-19-test.

Flere hopplandslag har opplevd smitte denne vinteren, men så langt har det norske landslaget sluppet unna viruset.

- Min frykt



Slik vil Granerud at det skal fortsette. 24-åringen tar nå grep for å minske risikoen før VM.

For mens landslagstrener Alexander Stöckl og lagkameratene reiser en liten tur hjem til Norge før verdenscuprennene i Zakopane, har Granerud bestemt seg for å dra rett til Polen med bil.

- Jeg merker at når ting er som de er, når jeg kjemper om å vinne verdenscupen sammenlagt, så har jeg lyst til å ta minst mulig sjanser, sier Granerud til Nettavisen.

Hopperne i verdenscupen følger strenge smittevernsrutiner og oppholder seg stort sett i deres egen lille boble, men i forbindelse med reisingen møter de på andre mennesker på eksempelvis flyplasser.

Det er dette Granerud nå vil unngå så godt det lar seg gjøre.

- Jeg har opplevd det som litt stressende å være på flyplasser. Det føles tryggere å være sammen med få mennesker og mennesker som man vet tar smitteverne på alvor, kontra det å være på flyplasser med mennesker som kanskje i større grad er litt slappere når det kommer til smittevern. Det er i hvert fall min frykt, forklarer Granerud.

Han erkjenner at frykten for å bli smittet på reise har preget ham.

- Jeg har kjent på at det har gjort det litt mer belastende å reise. Jeg reiser derfor heller direkte videre til Zakopane, forteller 24-åringen.

Får ros av Stöckl



Landslagstrener Stöckl har forståelse for at Granerud tar grep og reiser som eneste norske hoppere til Polen med bil.

Han roser måten Granerud har taklet koronasituasjonen på denne vinteren og er meget imponert over at det ikke har preget hoppingen hans.

Stöckl tror det er én av grunnene til at nordmannen har klart å holde et så stabilt høyt nivå gjennom store deler av sesongen.

- Han har ting klart for seg, han har en veldig god plan og han har gode rutiner, sier Stöckl til Nettavisen.

Søndag fikk han se Granerud ta sin 10. verdenscupseier denne vinteren.

- Det er helt fantastisk. Det er nesten ikke til å tro. At en utøver er i stand til å prestere på et såpass høyt nivå hele tiden har jeg aldri vært med på før. Det er noe nytt for oss og bare gledelig, forteller Stöckl.

Viktig med stor ledelse



Med søndagens verdenscupseier er Granerud oppe i 1406 verdenscuppoeng totalt denne sesongen. Han ligger nå 429 poeng foran tyske Markus Eisenbichler på 2. plass.

Granerud har tenkt at det kan bli viktig å lede med god margin dersom han skulle være uheldig å få covid-19.

- Så lenge man får korona mildt så er man ute i én helg. Da mister man maks 200 poeng, sier Granerud.

Derfor synes han det er betryggende å nå lede med over 400 poeng.

Etter verdenscuphelgen Zakopane gjenstår det kun ett individuelt renn i rumenske Rasnov før VM i Oberstdorf.

Granerud planlegger å delta i rennet i Romania, før turen går videre rett til Oberstdorf.

