Gråtende Ronaldo utvist i CL-debuten for Juventus

Cristiano Ronaldo fikk en grusom debut i mesterligaen for Juventus. Superstjernen ble sendt i garderoben med rødt kort tidlig i 2-0-seieren mot Valencia.

Med tårer i øynene forlot portugiseren Mestalla etter 29 minutter. Lenge satt Juventus-profilen oppgitt på gresset etter den merkelige situasjonen der han ble utvist.

Juventus var i angrep på venstresiden da Ronaldo havnet i duell med Jeison Murillo inne foran mål. Murillo, som har spilt for Juves erkerival Inter tidligere, gikk over ende etter det som så ut til å være en dytt og et spark fra Ronaldo.

Episoden ble ikke fanget av hovedkameraene, men produsenten fant og la ut stadig nye opptak av episoden, som ble avsluttet med at Ronaldo lugget Valencia-forsvareren.

Dommer Felix Brych pratet lenge med assistenten ved målet før han dro fram det røde kortet. På tribunen var det delte reaksjoner. Noen humret av at Ronaldo ble vist ut, mens andre ikke helt forsto hva som skjedde.

I sosiale medier ble utvisningen heftig debattert. Noen mente det var dommerskandale og at VAR ville hindret det røde kortet. Andre mente at Brych gjorde riktig etter tumultene mellom Ronaldo og Murillo.

Mister United-kamper?

Juventus innledet kampen i Spania med å skape haugevis med store sjanser. Ronaldo misbrukte en stor mulighet etter ti minutter. Hans svake avslutning ga Mario Mandzukic en enda større sjanse, men kroaten skjøt utrolig nok over fra kort hold.

Utvisningen var for øvrig Ronaldos 11. i karrieren, men det første i mesterligaen. Det kan koste ham begge kampene mot gamleklubben Manchester United. Juventus møter Young Boys i neste runde, før laget møter United borte 23. oktober og hjemme 7. november.

Selv med ti mann tok Juventus ledelsen 1-0 på straffe like før pause. Brych grep myndig inn da Dani Parejo med et farlig høyt spark var nær å ønske João Cancelo god natt.

Med et kort tilløp kunne Miralem Pjanic sende foran fra ellevemetersmerket og feire med tommelen i munnen. Tidlig i 2. omgang fikk bosnieren igjen sjansen på straffespark.

Murillo rev ned Leonardo Bonucci etter en Juventus-corner. Avgjørelsen så riktig ut. På nytt sendte Pjanic ballen i mål til venstre for vertenes keeper Neto.

– Det var ikke lett å ta straffesparkene mot Neto, som spilte for oss i tre år og som jeg ofte har tatt straffe mot på trening, sa Pjanic.

Underverker

På overtid fikk Parejo muligheten til å redusere på straffespark, men Juve-keeper Wojciech Szczesny reddet.

– Det spilte kanskje ikke så stor rolle for utfallet, men det gjorde underverker for min selvtillit, sa Szczesny.

– Vi fortsatte å spille fotball med ti mann, og vi sto samlet da Valencia angrep med alle mann mot slutten. Dette er en gruppe med flott samhold, og vi viste det i kveld, sa Juventus-forsvarer Leonardo Bonucci.

Juventus har ofte slitt i Spania. Kun for sjette gang (av 28) kunne Torino-laget gå av banen med seier på spansk jord. Og hele fem av lagets seks siste tap er kommet mot spanske lag.

I den andre kampen i gruppe H vant Manchester United komfortabelt 3-0 mot Young Boys. Paul Pogba scoret to mål og hadde også målgivende pasning til Anthony Martial i Bern.

(©NTB)

Mest sett siste uken