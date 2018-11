Gray hyllet avdød klubbeier da han avgjorde mot Cardiff

Leicesters Demarai Gray hyllet klubbens avdøde eier da han scoret kampens eneste mål i bortekampen mot Cardiff lørdag.

Etter én uke i sorg var Leicester i aksjon igjen etter at daværende klubbeier Vichai Srivaddhanaprabha, sammen med fire andre, omkom i den tragiske helikopterulykken for en uke siden.

– Jeg er stolt. Det har vært en tøff uke for alle, sa Leicester-keeper Kasper Schmeichel til BBC etter kampen.

Den avgjørende scoringen kom ti minutter etter pause. Demarai Gray satte et innlegg fra Ben Chilwell i mål og rev av seg drakten.

På T-skjorten under sto det «For Khun Vichai», som en hyllest til Srivaddhanaprabha. 60 år gamle Vichai Srivaddhanaprabha kjøpte den engelske fotballklubben i 2010, og har siden den gang gjort et uslettelig inntrykk på byen og klubben.

– Gjennom et helt liv kommer det ikke mange som har en stor innvirkning på livet, men han hadde stor innvirkning på mitt liv og på mange andres. Jeg tror man kan se det på alles reaksjoner. Det er en mann vi er veldig stolte over å ha kjent. Nå har vi det alle vondt, og vi tenker på familien hans. Vi kan ikke tenke oss hva de går gjennom, så vi ville gjøre det for ham og familien i dag, sa Leicester-keeperen.

– Jeg håper vi gjorde familien stolte.

Hedret

Før kampen samlet klubbens spillere og støtteapparat seg i midtsirkelen sammen med Cardiff-spillerne, og ofrene etter ulykken ble hedret med ett minutts stillhet.

Rolig gikk det også for seg på Cardiff City Stadium den første omgangen. Unntakene var da hjemmelagets Víctor Camarasa smelte en ball i tverrliggeren på frispark, og da bortelagets Jamie Vardy skjøt fra to meters hold. Ballen gikk via Sol Bambas hånd og over, men dommeren innfridde ikke Leicester-spillernes ønske om straffe.

Ti minutter etter pausen spilte Leicester seg gjennom på venstrekanten, og Ben Chilwell slo inn i feltet der Grey kom løpende og sendte gjestene i føringen.

Leicester så ut til å ha kontroll på vertene, og Vardy burde ha doblet ledelsen da han kom alene med Cardiff-keeper Neil Etheridge. Sistnevnte vant duellen og sørget for at det kun ble med det ene målet i Wales.

Sesongens første seier

På London Stadium ble alle poengene igjen i hovedstaden da West Ham tok imot Burnley og vant 4-2.

Marko Arnautovic sendte hjemmelaget i ledelsen etter en gavepakke fra Burnleys James Tarkowski, før Jóhann Berg Gudmundsson utlignet sekunder før pause. To mål av Felipe Anderson og ett av Chicharito i annen omgang sikret West Ham-seier. Chris Wood scoret ett for gjestene, men det var ikke nok til poeng for Burnley.

På Goodison Park var det Richarlison som ble den store helten da han scoret to av hjemmelagets tre mål mot Brighton. Først banket brasilianeren inn 1-0 før Lewis Dunk utnyttet en av få Brighton-sjanser i første omgang. Lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Uten tilløp dunket Séamus Coleman inn 2-1 fra 20 meters hold i starten av annen omgang, før Richarlison fastsatte resultatet til 3-1.

Newcastle tok sesongens første seier da Ayoze ble matchvinner hjemme mot Watford.

– Det tok lang tid før vi fikk vår første seier, og endelig kunne vi juble foran våre egne fans. Vi fortjente det. Det har vært tøffe uker for oss, men vi har jobbet hardt for å komme hit, sa målscoreren til BBC etter kampen.-

(©NTB)

Mest sett siste uken