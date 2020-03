Grealish ba folk om å holde seg hjemme. Nå blir han selv beskyldt for å ha dratt på fest og krasjet egen bil

Premier League-stjernen Jack Grealish i hardt vær etter å angivelig ha vært involvert i en bilulykke.

Aston Villa-profilen har i likhet med en rekke andre fotballstjerner oppfordret folk om å lytte til myndighetenes råd om å holde seg hjemme som følge av virusutbruddet.

Så sent som på lørdag la Grealish ut dette videoklippet i sosiale medier der han forteller at det livsviktig at folk holder seg inne.

- Fulgte ikke eget råd

Problemet er imidlertid at Grealish ikke har sett ut til å ha fulgt eget råd, skal vi tro flere engelske aviser.

De melder nemlig at Premier League-stjernen søndag morgen var involvert i en mindre bilulykke i Birmingham etter å ha vært på fest til langt på natt.

Bilen, en hvit Range Rover, skal ha kjørt borti flere parkerte biler.

Daily Mail har publisert bilder av Grealish på ulykkesstedet som han, ifølge avisen, forlot før politiet kom.

Politiet i West Midlands sier i en uttalelse at føreren av bilen la igjen sin kontaktinformasjon hos en person før han forlot stedet.

De forteller samtidig at føreren vil bli kontaktet og at de etterforsker hendelsen.

AVSLØRT? Daily Mail sitter på bilder de mener avslører at Jack Grealish forlater stedet etter å ha krasjet bilen sin. Foto: Faksimile Daily Mail

- En hykler

The Telegraph og The Guardian er også blant avisene som har skrevet om hendelsen.

Det samme har tabloidavisen The Sun som kaller Grealish for en hykler.

Avisen hevder å ha snakket med vitner som forteller at Grealish skal ha vært på en fest som har vart til tidlig søndag morgen.

Oppslagene i de engelske avisene har skapt reaksjoner på balløya.

REAGERER: Piers Morgan er ikke nådig i sin kritikk. Foto: O'connor/aff-usa.com (Pa Photos)

TV-profilen Piers Morgan er blant de som reagerer på Villa-stjernens oppførsel.

-Jack Grealish hadde mye å si forrige uke, da han la ut en video for å redde liv og ba folk holde seg hjemme. Veldig fine ord, helt til du drar på fest til en kompis, setter deg inn i en bil og kjører inn i andre biler, sier Morgan på mandagens utgave av TV-programmet Good Morning Britain.

-Hva tenker du med, Jack? Hva skjedde med den lille talen din? Hva skjedde med det du fortalte oss om å redde liv og å bli hjemme? Det hjelper ikke når en England-stjerne gjør det der. Det er fullstendig egoistiske og hensynsløse handlinger. Skam deg! raser Morgan.

Tidligere Premier League-manager Harry Redknapp var også med på Good Morning Britain mandag og var i likhet med Morgan svært kritisk.

- Hvis jeg hadde vært manager for ett av storlagene så ville jeg kjøpt ham, men dette er ingen unnskyldning. Dette er helt idiotisk, sier Redknapp som mener hendelsen må få konsekvenser for Aston Villa-stjernen.

- Jeg kan ikke fatta hva han har gjort. Det er helt klart at han må bli straffet for dette, forteller Redknapp.

Hverken Grealish eller Aston Villa har så langt ikke kommentert hendelsen.

