Grealish legger seg flat: - Jeg er ekstremt flau

Aston Villa-kapteinen skal ha dratt på på fest og krasjet egen bil. Nå tar han bladet fra munnen.

Grealish oppfordret sine følgere så sent som lørdag til å lytte til britiske myndigheters råd om å holde seg hjemme som følge av koronaviruset.

Derfor var overraskelsen stor da flere britiske medier mandag meldte at fotballstjernen hadde vært involvert i en mindre ulykke i Birmingham etter å ha festet langt til natt.

Daily Mail publiserte blant annet bilder av Grealish på det som skal være ulykkesstedet som han, ifølge avisen, forlot før politiet kom.

AVSLØRT? Daily Mail sitter på bilder de mener avslører at Jack Grealish forlater stedet etter å ha krasjet bilen sin. Foto: Faksimile Daily Mail

Les også: Grealish ba folk om å holde seg hjemme. Nå blir han selv beskyldt for å ha dratt på fest og krasjet egen bil

Nå har hovedpersonen selv lagt seg paddeflat i en videomelding på Twitter.

Han forteller at han ble spurt av en kamerat om å komme bort, og at han «dumt nok» takket ja.

- Jeg vil bare gjøre en rask videomelding for å fortelle hvor ekstremt flau jeg er for det som har skjedd denne helgen, innleder han videomeldingen med før han innrømmer å ha dratt til en kamerat.

24-åringen fortsetter meldingen med å si at han ikke håper noen gjør den samme tabben som ham, før han, igjen, oppfordrer folk til å følge myndighetenes råd.

- Jeg vet at jeg vil gjøre det den nærmeste tiden, og jeg håper alle gjør det samme. Jeg håper alle kan akseptere unnskyldningen min, og at vi kan bevege oss videre. Forhåpentligvis kan alle være ute og kose seg i nærmeste fremtid når alt dette er over, avslutter Grealish.

Også Aston Villa har nå gått ut og beklaget hendelsen. Heller ikke klubben opplyser om Grealish var involvert i en bilkrasj, men bekrefter at lagkapteinen blir bøtelagt.

- Aston Villa er svært skuffet over at en av våre spiller ignorerte mynfighetenes råd om å holde seg hjemme som følge av koronaviruset, heter det i en uttalelse som fortsetter slik.

- Klubbkaptein Jack Grealish har akseptert at hans avgjørelse om å forlate huset var fullstendig feil og helt unødvendig. Det bryter med myndighetenes råd som er klare. Spilleren vil bli bøtelagt hvor pengene vil bli gitt til The University Hopstials Charity i Birmingham.

KRASJET: Daily Mail meldte mandag morgen om at Grealish søndag morgen var involvert i en mindre bilulykke i Birmingham etter å ha vært på fest til langt på natt. Bilen, en hvit Range Rover, skal ha kjørt borti flere parkerte biler. Foto: Jacob King (Pa Photos)

Grealish har fått hard medfart etter at nyheten sprakk, og blant dem som er kritisk er TV-verten Piers Morgan og managerveteranen Harry Redknapp.

- Jack Grealish hadde mye å si forrige uke, da han la ut en video for å redde liv og ba folk holde seg hjemme. Veldig fine ord, helt til du drar på fest til en kompis, setter deg inn i en bil og kjører inn i andre biler, sa Morgan på mandagens utgave av TV-programmet Good Morning Britain.

- Hva tenker du med, Jack? Hva skjedde med den lille talen din? Hva skjedde med det du fortalte oss om å redde liv og å bli hjemme? Det hjelper ikke når en England-stjerne gjør det der. Det er fullstendig egoistiske og hensynsløse handlinger. Skam deg! raste han.

Les også: Dette har du rett på hvis fotballturen din går i korona-vasken (+)

Tidligere Premier League-manager Harry Redknapp var også med på Good Morning Britain mandag og var i likhet med Morgan svært kritisk.

- Hvis jeg hadde vært manager for ett av storlagene så ville jeg kjøpt ham, men dette er ingen unnskyldning. Dette er helt idiotisk, sier Redknapp som mener hendelsen må få konsekvenser for Aston Villa-stjernen.

- Jeg kan ikke fatte hva han har gjort. Det er helt klart at han må bli straffet for dette, fortalte Redknapp.