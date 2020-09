Greenwood i trøbbel igjen – beklager å ha inhalert lystgass

For annen gang på få dager dukker det opp uheldige bilder av Mason Greenwood. Manchester Uniteds stjerneskudd ser seg nødt til å beklage igjen.

Bare få dager etter at Greenwood og Manchester City-spilleren Phil Foden måtte forlate Englands landslagstropp etter å ha hatt damebesøk på spillerhotellet, er 18-åringen i hardt vær igjen.

Denne gangen er det avisen The Sun som publiserer bilder av at Greenwood fyller en ballong med lystgass og inhalerer fra ballongen. Lystgass er også kjent som «hippy crack» i England og brukes som rusmiddel.

Greenwood har kommentert lystgass-episoden i en sendt via Manchester United, gjengitt av blant andre BBC , Sky Sports og The Telegraph. Der beklager han det han beskriver som «dårlig dømmekraft».

– Jeg er blitt gjort oppmerksom på helserisikoen ved å bruke dette, og jeg erkjenner at bare det å teste det, som man kan se av disse historiske bildene, var dårlig dømmekraft av meg. Jeg vil sterkt oppfordre til ikke å følge mitt eksempel, uttaler United-spissen.

Mens Greenwood kaller bildene «historiske», hevder The Sun at de er tatt bare uker før han debuterte for Englands A-landslag.

(©NTB)