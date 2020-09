Greenwood og Foden får støtte: - De trenger kjærlighet nå

Reaksjonene hagler etter at Mason Greenwood (18) og Phil Foden (20) ble sendt hjem fra Island.

De to ungguttene ble sendt på første fly tilbake til England etter å ha brutt landslagets retningslinjer nylig.

Duoen hadde nettopp spilt sin første A-landslagskamp på Reykjavik da det ble kjent at de i etterkant hadde hatt besøker av to kvinner på hotellet, og i så måte brutt koronaprotokollen.

To islandske jenter skal ha blitt sneket inn på hotellet til to superstjernene, og da en video av det hele ble lekket på Snapchat var uhellet for alvor ute.

Greenwood og Foden bøtelagt av islandske myndigheter, før landslagssjef Gareth Southgate sendte dem hjem fra landslagstroppen i skam.

De to har i etterkant lagt seg langflate etter hendelsen, men duoen har fått skarp kritikk for sin oppførsel.

BEKLAGET: Både Foden og Greenwood har beklaget hendelsen. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Neville: - De er ikke roboter

Nå tas de i forsvar av tidligere Manchester United-spiller Gary Neville.

- Jeg er sikker på at de føler seg helt forferdelig for øyeblikket, sier Sky Sports-eksperten.

- Vi har sett deres unnskyldning, og å bli fjernet fra landslagstroppen er ikke noe du ønsker i din karriere, sier den tidligere høyrebacken.

Han er imidlertid klar på at unge mennesker alltid vil gjøre feil i livet.

- De trenger kjærlighet nå. De er unge gutter, ikke roboter. Alle der hjemme som har vært 18, 19, 20 år har enten selv eller hatt en venn som har gjort noe sånt i livet; brutt regler, skuffet seg selv og jobbet seg tilbake.

Manchester City-spiller Foden var den første til å legge seg flat, da han uttalte seg på Twitter.

- Som følge av nyheten om mine handlinger på Island, vil jeg be om unnskyldning. Jeg beklager til Gareth Southgate, mine lagkamerater, til støtteapparatet, supporterne og også til min klubb og min familie, skrev blant annet 20-åringen og la til at han er en ung spiller som har mye å lære.

- I denne situasjonen tok jeg en dårlig avgjørelse og min oppførsel møtte ikke standarden som er forventet av meg.

Verken han eller Greenwood var følgelig med resten av troppen til kampen mot Danmark, og i går rykket også sistnevnte ut med en unnskyldning.

- Etter ha hatt tid til å reflektere over hva som er hendt, kan jeg bare beklage til alle for flausen jeg har forårsaket. Det var uansvarlig av meg å bryte Covid19-protokollen som er for å beskytte spillerne, støtteapparatet og offentligheten.

EKSPERT: Gary Neville føler med Greenwood og Foden. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Carragher: - De må la fotballen prate

Neville er klar på at spillerne fra de to Manchester-klubbene helt sikkert vil bli straffet, men minner om at fotballstjerner hele tiden balanserer på en knivsegg.

- De lever på kanten og for adrenalin, og livene deres går fort. Vi kan slakte dem og alle tingene er sant, men det må også være et nivå av toleranse med tanke på hva de er, sier Neville.

Hans Sky Sports-kollega Jamie Carragher tror Greenwood og Foden skal slite med å komme med i Southgates neste tropp, men tror de to er tilbake med flagget på brystet innen EM i 2021.

- Det kan være mer straff i vente, men det vil ikke være hugget i stein. Jeg tror de blir tatt med til EM, for de er to av de beste unge engelske spillerne på vei opp. Selv om du er en god fotballspiller bør ikke feilene dine bli glemt, men de må bare holde hodet lavt og la fotballen prate, sier den tidligere Liverpool-spilleren.