Gregersen kan være tapt for Molde etter ny solid Europa League-opptreden: - De er i dialog

Stian Gregersen (25) fortsetter å markere seg ute i Europa, og bekrefter selv at det forhandles om en mulig overgang i januar.

MOLDE - ARSENAL 0-3:

MOLDE (Nettavisen): - Han har vært såpass god i Europa for Molde nå at jeg vil tro hans navn nå står på blokka til en del utenlandske klubber. Han har utviklet seg voldsomt som midtstopper, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen, som kommenterte Moldes 0-3-tap mot Arsenal torsdag, til Nettavisen.

Gregersen har vært bunnsolid denne sesongen, og ble også tatt ut i Lars Lagerbäcks siste landslagstropp.

Den gang måtte han melde avbud på grunn av skade, men mot Alexandre Lacazette og de andre Arsenal-stjernene var Moldes nummer seks igjen tilbake fra start.

Der viste han igjen fram både duellstyrke, pasningskvaliteter og ikke minst hurtighet på det som er en av de største scenene i europeisk klubbfotball.

Nå bekrefter Gregersen selv at Mathisens spådom stemmer, og at det kom et bud på ham i sommer som Molde avslo.

Han røper imidlertid at klubben fortsatt er i dialog om en overgang, og at ting kan skje allerede i januar.

- Det er artig at folk snakker om interessen. Det har jo kommet bud også, men jeg har fokus ut Molde ut året, så får vi se hva som skjer. De er i dialog, som jeg vet, sier han til Eurosport fredag.

Han bekrefter overfor kanalen at det er snakk om en mulig overgang allerede i januar, men vil ikke røpe hvilken klubb det dreier seg om.

Les også: Arsenal-stjernen ble utskjelt for noen dager siden. Så revansjerte han seg mot Molde: –⁠ Jeg så det fra første minutt

Bekrefter bud: - De er i dialog

Nettavisen har tidligere skrevet at MLS-klubben Kansas City skal ha lagt inn bud på syv millioner kroner for Gregersen, mens også beilere fra både Premier League og Championship skal ha vært til stede i det omvendte oppgjøret på Emirates Stadium tidligere i november.

Den gang imponerte Gregersen i den ene omgangen han spilte, og prestasjonen på Aker Stadion torsdag gjør neppe at interessen for stopperen blir mindre.

Til tross for tre baklengsmål, var Gregersen sterkt delaktig i at Arsenal-kaptein Lacazette aldri fikk gjort noe særlig ut av seg.

Les også: Molde reagerer kraftig før stor­oppgjøret mot Arsenal: –⁠ Det er forkastelig

Molde-trener Erling Moe vet at Europa League-prestasjonene til midtstopperen gjør at større klubber kan få øynene opp for ham.

- Det vil jeg tro er et av de bedre vinduene å prestere godt i. Stian er igjen veldig bra. Han har forståelse, luftstyrke og fart. Stian har det meste, sier han til Nettavisen etter 0-3-tapet mot Arsenal.

Holdt følge i én omgang

Som i London, spilte Molde en god førsteomgang mot Mikel Artetas Arsenal-mannskap torsdag.

Sheriff Sinyan fikk en alle tiders mulighet til å sende vertene i føringen før hvilen, men avslutningen til midtstoppermakkeren til Gregersen forsvant på tvers av målet fra under en meters avstand.

Istedet giret Arsenal om etter pause, og en glimrende enkeltmannsprestasjon av Nicolas Pepe sørget for 1-0.

Derfra og ut var Molde i realiteten sjanseløse, og ytterligere scoringer fra Reiss Nelson og Folarin Balogun gjør at Molde nå må kjempe med den østerrikske klubben Rapid Wien om den siste plassen i gruppa som gir avansement til utslagsrundene.

Rapid Wiens 3-1-seier mot Dundalk torsdag gjør at begge klubbene har seks poeng etter fire kamper i gruppe B.

Molde møter irske Dundalk i neste runde, mens Rapid Wien står overfor en svært vanskelig oppgave på Emirates Stadium borte mot Arsenal.

- Vi må bare stå hele distansen. Vi visste på forhånd at det ville stå mellom Rapid og oss om den andreplassen, så det ser ut til å bli et race helt inn, sier Moe til Nettavisen.

